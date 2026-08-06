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Sparta mi vyrazila dech, poprvé v historii budu jen chválit. Fotbal v moderním balení

Hráči Sparty se radují z vítězství
Hráči Sparty se radují z vítězstvíZdroj: ČTK
Sparťané slaví výhru nad Lyonem
Sparťané slaví výhru nad Lyonem s fanoušky
Trenér Brian Priske slaví výhru nad Lyonem
Hráči Sparty slaví výhru nad Lyonem s fanoušky
Trenér Brian Priske ze Sparty se diví verdiktu sudího
Zleva trenér Brian Priske ze Sparty a trenér Paulo Fonseca z Lyonu
Sparťané slaví gól Johna Mercada
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Ladislav Vízek
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KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Vážení a milí, v úterý jsem prožil neuvěřitelnej večer. Koukám na fotbal a přistihnu se, jak z celýho srdce přeju Letenským proti Lyonu. Páni, to byl zápas. To byl výkon. Tohle je Sparta! Podobnej scénář jsem vůbec nečekal. Všichni na ni po dvou kolech nadávali. Tak jsem vysypal prasátko a vsadil tisícovku na Lyon. Vždyť na Letenské šli moji milovaní Francouzi… Teď se mně všichni smějou. A Spartě tleskaj. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Zcela upřímně konstatuju, že mi Sparta vyrazila dech. Poprvé v historii mých komentářů ji budu jen a jen chválit. Po strašně dlouhé době jsme od českého týmu viděli fotbal.

Fotbal v moderním balení. Rychlý, nápaditý, přímočarý, důrazný. Přitom Priske posadil Haraslína, na což jsem koukal jako zjara. Místo něj dal Alcócera. Postavil nováčka Macka, taky Ryneše. Nějak se to pospojovalo a byl z toho fantastickej zážitek.

Jak se taková změna v pojetí hry může stát? Je to jen rotacemi v sestavě, v nastavení jednotlivců? Těžko říct. Do kuchyně Sparty nevidím, ale výkon byl oproti lize

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