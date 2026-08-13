Sparta zažívá divný přerod a mimo Letnou je mdlá. A Hyský? Místo řečí už musí vyhrávat
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Během úterní noci Sparta dočista vystřízlivěla. A já s ní. Máme za sebou strašně zajímavej dvojzápas, dva naprosto odlišný duely. Minulý týden jsem nechtěl věřit, jakou bídu Lyon předvedl. Znám francouzský fotbal, výkon aspiranta na postup do Ligy mistrů zaváněl ostudou, Sparta dominovala. Bohužel, právě v prvním zápase na Letné ležel klíč ke sparťanskýmu postupu. Sparta měla ještě víc přitlačit na skóre, přidat víc gólů. Vítězství 2:1 nestačilo, což se tak nějak čekalo. V odvetě se potvrdilo, že Lyon nemohl být horší než v Praze. Suverénně vyhrál 3:0 a jde do poslední fáze kvalifikace. Na rudý čeká Evropská liga. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Sparta se v Lyonu trochu pokakala. Když jsem slyšel po zápase Sörensena, jak mluví o francouzském velkoklubu… Sparta je přece taky velkoklub. Rozdíl mezi její hrou doma a venku je ale extrémní. Až nepochopitelnej.
Na Letné hraje slušně, dovede porazit kohokoli, ale jakmile opustí brány vlastního stadionu, je doslova marná, mdlá, bezkrevná. Tři venkovní zápasy, tři porážky. V Brně, Boleslavi a Lyonu. To je v úvodu sezony velký průšvih.
Jsem ze Sparty zklamaný. Jde to i za Priskem. Co předvedl se sestavou v Mladé Boleslavi, za to by mu měli sebrat měsíční plat.
Před odvetou jsem Spartě poměrně věřil. Žil jsem v domnění, že si jede do Francie pro postup. A dělá pro to všechno možné, na druhou kolej postaví i ligu s Boleslaví. No jo, ale pak Sparta musí v Lyonu podat úplně jinej výkon.
Třeba by to na postup ani tak nestačilo, ale šetření opor by aspoň trochu dávalo smysl. Priskeho parta prostě do Ligy mistrů nepatří. Evropská liga jí bude slušet.
Kromě jednoho zápasu s Lyonem nevypadá Sparta na začátku sezony vůbec dobře.