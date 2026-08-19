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Umí ve Slavii někdo kličku s míčem? Fotbal jde špatným směrem. U Juráska si nejsem jistej…

Tomáš Chorý na střídačce Slavie
Tomáš Chorý na střídačce SlavieZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský po závěrečném hvizdu
Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům
Matěj Jurásek promluvil ke kotli fanoušků Sparty
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
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Ladislav Vízek
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KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Před víkendem jsem se těšil na Slavii v Liberci. Díval jsem se na zápas v hloučku lidí, kteří fotbalu rozumí. Chvilku jsme byli nadšení a asi ve dvacáté minutě jsme se na sebe koukli a zjistili, že nám běží před očima spíš atletickej mítink. Viděli jsme urputnost, nasazení, ale krucinál, kde byl fotbal? Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Bylo to celý zvláštní. U slávistů jsme si navykli, že pořád běhají a hrajou v obrovské intenzitě, ale Liberec se jim tentokrát postavil čelem. Strašně se jim v tom vyrovnal, ba dokonce bych řekl, že v některých momentech byl lepší na balonu.

Hrálo se hodně nahoru a dolů, byl to samej souboj, padání na zem. S chlapama, fakt všechno fotbalisti, jsme se shodli, že to vlastně není ani moc hezký. Přitom proti sobě stály pomalu dva nejlepší týmy v lize. Vystřízlivěli jsme, nadšení opadlo. A já dostal brouka do hlavy, co si mám o českým fotbale vlastně myslet.

Bohužel naše liga je taková, prostě soubojová. Krucipísek! Ani nevím, jestli jsem z toho nešťastnej, nebo mi to je jedno. Pomalu jsem se smířil s tím, že když si budu chtít pustit pěknej zápas, musím si pořídit satelit a zapnout si anglickou, německou nebo španělskou ligu.

On se nějakej zápas občas extra povede a skončí třeba 5:5. Mrzí mě ale, že trenéři se pak posadí na tiskovku, odsoudí to a postěžují si na defenzivu. Ať se na to vykašlou a jsou rádi, že fanoušci jsou spokojení a konečně viděli nějaký góly.

Protože Slavia je dává jenom z autů, z nich je nejvíc nebezpečná. Hráči si dají ručník za čáru, otřou si míč a hodí ho do vápna. Hezký fotbalové akce ale nejsou k vidění. Vím, že Trpišovského myšlení má nějaký smysl, jenže 

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