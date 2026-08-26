Kováč v Plzni srovná kabinu, ale co fotbal? Derby rozhodne útok, Slavia hledá tvář
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Stalo se, co se stát muselo. Martin Hyský skončil v Plzni. Dostat tři góly v Bělehradě a se štěstím přežít kupu dalších šancí, to nemohlo pro trenéra dopadnout dobře. Hned mi bylo jasný, že půjde. O Hyském se říkají různé věci. Že je neústupný pedant, co neumí vycházet s lidmi. Podepisovat to nebudu, protože Martina tolik neznám. Já bych řekl, že má moc velký ego. S Plzní chtěl hrát velikášskej fotbal, ale neuvědomil si, že potřebuje výsledky. Přece není možný, aby v pěti zápasech dostal čtrnáct gólů. S takovou defenzivou se nedá vyhrávat.
V poslední době neměl ani hru. Ptám se proč: jestli to polovičku kabiny už nebavilo? Nebo jestli polovička zapomněla hrát? Nebo byla naštvaná? Nevím… Co vím jistě, Plzeň působila navenek špatným dojmem, což byla obrovská obžaloba trenéra. Pro mě byla Viktorka černým koněm ligy, jenže se z ní stal poslušnej poník. Ještě před týdnem jsem ještě byl proti Hyského propuštění. Teď to vidím jinak. Plzeň se rozhodla správně.
Správně v tom smyslu, že odvolala hlavního trenéra. Na pochvalu ovšem není angažování Radka Kováče. Viktorka se rozhodovala mezi nedávno vyhozenými Janotkou a právě Kováčem. Spousta lidí říká, že to je z bláta do louže. Upřímně, logiku v angažování Kováče taky moc nevidím. Plzeň si vždycky zakládala na trenérských machrech. K úspěchu ji dovedli Vrba, Bílek, Koubek. Všichni matadoři se zkušenostmi. Teď přichází mladej kluk, kterýho vyhodili z Liberce… Předtím byly jeho největší štací podprůměrný Pardubice. Honza Nezmar, na něhož hodně dám, určitě moc dobře věděl, proč už nechce s Kováčem dál spolupracovat. Liberec se pod novým trenérem Fodrekem rozjel neuvěřitelně. Na energickýho blonďáka to nevrhá dobré světlo.
Oproti Mrakomorovi Hyskému změna
Plzeň potřebuje srovnat kabinu. To Kováč zvládne. Že by ale srovnal fotbal, to si úplně nemyslím. Párkrát jsem s ním mluvil. Je to frajer z mladší garnitury trenérů. Teď dostal do rukou zbraň, kterou ještě nikdy nedržel. Má kvalitní