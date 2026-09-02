Trpišovský dal přednost fotbalu před MMA. Chorý s Chytilem? Dostali šanci ti, co to umí líp
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Protože jsem se na derby moc těšil, zvolil jsem velké plátno u Šmíci. Tudíž mi neuteklo vůbec nic. A viděl jsem něco, co mi úplně vyrazilo dech. Kupa expertů před zápasem, i ti v televizním studiu, řešili možnou sestavu Slavie. Jak nastoupí, kdo bude kde hrát… Netrefil se vůbec nikdo. Škodolibě jsem se jim posmíval, ale já bych takové složení taky netipoval.
Bylo doslova neuvěřitelný, jak to Slavia namixovala. Trpišovský dal přednost fotbalu před MMA. Naprosto to schvaluju. Vůbec nevím, jak ho to napadlo, protože je zastáncem důrazného silového výkonu. Naštěstí se tentokrát rozhodl jinak a výjimečnosti derby to jen prospělo.
Vy moc dobře víte, že po změně stylu hry Slavie jsem volal dlouho. Nebavila mě ta její řežba. Nebavilo mě dívat se pořád dokola na Chorého s Chytilem, aniž bych proti nim něco měl. Platní jistě jsou. To chraň bůh. Jindra dal ale v derby šanci klukům, co umějí hrát fotbal o něco líp.