S Priskem jako s Hyským. Ven! Neslyším nikoho, kdo by o něm mluvil dobře
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Panečku, Sparta prdla i v Hradci Králové. Zaslouženě. Smekám před Davidem Horejšem. V televizi říkali, že doma dvakrát v řadě porazil Spartu i Slavii. To je hustý. Tleskám. Stejně tak fanoušci Votroků. Naopak ti z Letné se přidávají k vlně odporu. Pomalu lezou na barikády. Já se ptal kamarádů sparťanů, jak to viděj. Prý hrajou docela hezky, ale jinak je to úplně k ničemu. Jakž takž se na to kouká, něco tomu ale chybí. Vidím to stejně. Mně tam schází drajv, urputnost, snaha. Všichni jsou jako panenky. Mazlili by se s balonem, jenže do fotbalu se musí taky trochu šlapat. Jinak góly nepřijdou.
Mercado s Alcócerem jsou dobří fotbalisti, ovšem taky pořádně jaloví. Sparta by potřebovala nějakýho Kangu nebo Laciho. Rabiáta, co by zblbnul všechny okolo sebe. Místo toho po necelých dvou měsících sezony řešíme druhou krizi Sparty. Před čtrnácti dny měla od Slavie odstup dva body, v derby je mohla přeskočit. Teď je to minus osm v neprospěch Letenských. Tolik bodů ztratí Slavia do konce sezony. A jestli vůbec…
Fotbal Sparty je naivní, dorostenecký. Jako by ani nehrála na výsledky. Desáté místo po sedmi kolech je spravedlivé. Přitom se furt vracím k zápasu s Lyonem. To byla čirá nádhera. Jenže od té doby se špatné potkává s ještě horším. Prohrát čtyřikrát ze sedmi zápasů, to je strašidelný číslo.
Sparta je hogo fogo
Logicky se řeší setrvání Priskeho. Po všech těch tahanicích se malinko divím, že ho Rosa furt drží. Jednou to stejně přijde, a půjde. A nemusí to dlouho