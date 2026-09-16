Proč si Červ bral penaltu? Ať se na mě nezlobí, ale technika není jeho předností
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Zemřel Luděk Mikloško a celé fotbalové prostředí to strašně sebralo. Byl legendou. Velkým brankářem i velkým člověkem. V Anglii dokázal neuvěřitelné věci, osm let chytat za West Ham United je fantastická záležitost. V klubu ho milujou dodnes. Od všech českých gólmanů by měl dostat na rakev věnec. Ukázal jim cestu, otevřel dveře. Jako první předvedl špičkové kvality naší brankářské školy. Byl to vážně velkej borec.
Když jsem se to v pondělí po ránu dozvěděl, úplně jsem strnul. Ke všemu bylo Luďkovi jen čtyřiašedesát let. Já vím, že byl nemocnej, odmítal chemoterapie, docházel za různými léčiteli. Bohužel ta zákeřná potvora byla nad jejich síly. Šel trochu hlavou proti zdi, ale bylo to jeho rozhodnutí. Někdo proti tomu může něco namítat, ale já to plně respektuji. Moc mě jeho odchod mrzí.
Proti Luďkovi jsem hrával. Dokonce jsme se asi potkali v národním týmu. On byl však takovej tišší, takže si na to vůbec nevzpomínám. Co si ale pamatuju moc dobře, byl zápas na Julisce s Baníkem. Běžel jsem na něj z úhlu, šikovně jsem ho přehodil, v přicházejícím gólovém opojení jsem už zvedal ruce nad hlavu. Ale Luděk se nějak vymrštil od země. A jak byl hrozně dlouhej a ohebnej, tak střelu chytil. Neskutečnej zákrok. Tuhle epizodu mám pořád v hlavě, budu si ji pamatovat až do smrti. Zápas jsme tehdy prohráli. Největší zásluhu na tom měl právě Luděk.
Neviděl jsem ho snad deset let. V kontaktu jsme nebyli, vídával jsem ho jen v televizi. Byl to ale moc čestnej kluk, typickej Ostravák. Tam se vždycky rodili dobří frajeři. Ač jsem k Luďkovi neměl blízko, přesto mě jeho úmrtí hrozně moc zaskočilo. V úterý jsem byl s několika kamarády-fotbalisty na golfu, všichni na něj vzpomínali. Ale taky jsem cítil, že se o tom neradi baví, protože Luďka měli moc rádi. Proto jsme kolikrát přešli do tiché vzpomínky… Zasloužil si daleko větší poctu a úctu než jaké se mu dostávalo.
V Plzni se po Slavii už ani nekoukají
Pojďme k veselejšímu tématu, a to k naší lize. Plzeň si zahrává. Ztrátu nemusí dohnat. Pokud v neděli prohraje i na Slavii, bude na ni ztrácet neuvěřitelných třináct bodů. Proč neuvěřitelných? Protože by manko nabrala během úvodních devíti kol…