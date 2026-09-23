Chorý? Spravedlnost neexistuje! Šádek si teď určitě říká, že si měl zacpat pusu
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Zápas Slavie s Plzní sliboval velké věci. Z fotbalu ale moc nebylo. Myslel jsem si, že to bude lepší. Hodnocení Jindry Trpišovského bylo velmi trefné. Hrálo se bez emocí, utkání bylo dietní na šance. Naštěstí poslední minuty všechno vynahradily. Smutným hrdinou se stal Merchas Doski. Až jsem se přistihl, že ho trochu lituju. Za hloupost se ale platí. Udělat v nastaveném čase takový dvě ptákoviny, to se jen tak nevidí. Proto Slavia vede s přehledem ligu. Před Plzní o parník.
A ten závěr? Podle pravidel bylo všechno v pořádku, nikdo nemusí být roztrpčenej. Já jsem v pohodě s penaltovým zákrokem a i opakovanou desítkou. Základem plzeňského průšvihu bylo chování Doskiho. Když v tu chvíli trochu zmatený Volek ukázal na roh, bylo mi jasný, že se ozve VAR a že sudí pomaže k televizi. Vůbec nic proti tomu nemám. Faul to byl.
V Plzni budou rádi, když půjdou do první šestky
Za takovýho stavu a v takové chvíli platí jednoduchej zákon: nesmíš soupeři strkat nohu do běhu. Ale situaci vykrokovat, kopírovat útočníkův pohyb. Obzvláště pak ve chvíli, kdy se celá akce odehrává na kraji vápna v nejméně nebezpečným prostoru. Vždyť Ayaosi pádil s míčem někam do autu. Stačilo ho dostat pod tlak, znepříjemnit mu nahrávku do vápna.
Jasně, člověk je v ten moment ve stresu. Přestože ví, kolik času zbývá do konce, tak někdy netuší, proč udělá věc, kterou by ve třicáté minutě nikdy neprovedl. Ayaosi je šikovnej, Doski mu skočil na špek. Takhle zkušenej hráč by ale měl reagovat jinak. Ale to se zase dostávám k tomu, že v extrémně vypjatých momentech vám hlava vypne.