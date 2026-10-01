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Lidem se nároďák líbí, malují trojúhelníčky a rozplývají se nad nimi. Na to já skákat nebudu

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Repre ukázala snahu, rozhodl Šulcův nesmysl. Naderi je ready. Co chtěl Denia po hráčích? • Zdroj: iSport.cz
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KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Všichni jsme se těšili a byli jsme zvědaví, jak dopadnou první zápasy Santiho Denii u národního týmu. A já jsem po nich zvědavý, kdy začneme hrát fotbal. Překvapuje mě, jak je národ smířlivý a trenér spokojený. Já bych moc rád chválil, ale nevím za co.

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