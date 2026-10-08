Vízek: Český trenér by to zvládl líp. Jednu věc jsme si nevyzkoušeli, bojím se o kvalifikaci
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme za sebou reprezentační sraz a já přemýšlím, co nám dal. Čtyři prohry, to je jasný, ale tak to nemyslím. Ptám se, co nám dal do budoucna. A obávám se, že nic. Teda kromě hodně přesvědčivýho zjištění, že na silný týmy absolutně nemáme.
Začínám takhle proto, že samotní hráči mluví o tom, že získali pozitivní zkušenosti. Za sebe říkám, že tam nic pozitivního nevidím. Já nechci bej zlej, a doufám, že nebudu. Respektuju brutální sílu soupeřů, kvůli který se mi ani nechce moc kritizovat. Ale taky nechci, aby si hráči mysleli, že jsme byli nějak moc dobrý.
Nebyli, a to je potřeba si říct a přiznat.
Nedvěda funkce přerostla
Nelíbí se mi totiž, že někdo se snaží realitu přibarvovat. To nikam nevede. Některý experti povídali, že našim nešly nohy. Jestli to tak je, tak to není omluva, ale ostuda. Čtyři zápasy za jedenáct dní, chápu, ale všichni to mají stejný a nikdo nebrečí. Co by měli říkat tenisti? Hrajou pětiseťák ve čtyřiceti stupních a nejpozději obden zase. Ještě bych chápal, že na mistrovství světa se všema těma přeletama tahali nohy, ale teď ne.