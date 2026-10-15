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Vízek: Od Slavie to bylo sakra málo. U nás teď na Ligu mistrů nemá nikdo

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Slavia si vybrala Česko a Evropa utíká, rýpl si i kouč Baku. Co boj s Plzní o Chorého? • Zdroj: iSport.cz
Zklamaní slávisté po prohře v Baku
Mubarak Suleiman v utkání proti Sabahu
Michal Sadílek v utkání proti Sabahu
Danijel Šturm v utkání proti Sabahu
Mojmír Chytil v utkání proti Sabahu
Základní sestava Slavie před utkáním proti Sabahu
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Ladislav Vízek
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KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dvakrát jsem teď v komentáři kritizoval nároďák a těšil jsem se, že po Slavii v Lize mistrů to bude jiný. Nebylo, ale věřte mi, že mi to nedělá radost. Musím souhlasit se Sportem: Nuda v Baku.

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Já Slavii fandím. Po Dukle to je v Česku moje mužstvo číslo dva. Takže mě mrzí, že musím říct, že na Ligu mistrů v současné době nemá tým. Nemá ho teda u nás nikdo, když ani Slavia ne. Sparta je taková nijaká a Plzeň, která v Evropě vždycky dokázala dělat výsledky, taky ne. Kluci červenobílí vládnou lize, ale Liga mistrů je o něčem jiným. Jsou tam nejšikovnější ze šikovných. Tam se odhalujou věci, co nám česká soutěž neukáže.

To jsem ale blbec...

A to podotýkám, že se bavíme o mužstvu Sabah Baku z Ázerbájdžánu. To nejsou ti nejlepší. Souhlasím ovšem s Jindrou Trpišovským, že hráli trochu, opakuju trochu jako Barcelona. Uměli držet míč, měli techniku, jen chyběly taková rychlost a intenzita. S míčem byli bohužel šikovnější než Slavia.

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