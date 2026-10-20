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Z Chorého mi leze mráz po zádech, neuvěřitelný. A Priske nedělá dobře

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Bonus: Slavia bude koukat do Zbrojovky, Plzeň loví v Bolce. T+T+T: spoluviníci Chorého pádu • Zdroj: iSport.cz
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KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Mám tu rozložený troje noviny, samozřejmě Sport, a ze všech na mě kouká Chorý. A titulky jako Konečná, Sbohem. Tomáš je populární, ale já bych takhle populární být nechtěl. A on nejspíš taky ne. Je to velmi smutný.

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Vzpomínám, jestli jsem ve své éře zažil někoho podobnýho. Ale vzpomínám marně, nikoho si nevybavím. Chorému se vyrovná jenom jiný Tomáš, a asi je jasný, koho myslím. Tomáše Řepku. Ten byl úplně stejný. To jsou dva kluci, který nikdo nepřekoná. V tomhle ohledu jsou elitou.

Jeden prst, a co nadělá škody

Je to tím víc nepochopitelný, že měl před podpisem smlouvy, nebojím se říct životní smlouvy. Tři roky ve Slavii za lepší peníze. Za peníze, o kterých se normálnímu člověku ani nezdá. Hodil to za hlavu jedním prstem. Jeden prst, a co nadělá škody. I když je jasný, že hlavně za to může hlava, ta mu to poručila…

Až si sedne a zamyslí se, bude ho to mrzet. Asi už ho to mrzí. Měl kolem sebe tým, který ho bral, podporoval. Věřili mu, že se žádný exces už nebude

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