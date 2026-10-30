Kane není Brunes, ten prostě gól dá. Dát ho na 10. místo? Ty bláho, snad mi to vysvětlí
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Na začátku týdne jsem nervózně sledoval vyhlášení Zlatého míče a na konci si oddechl. Jsem strašně rád, že vyhrál Harry Kane. Četl jsem o něm knihu, byla velmi zajímavá. Všem doporučuju. On nikdy nevyhrál velkou individuální cenu. Asi jsem nebyl jediný, kdo mu to přál. Vždyť lepší sezonu už nikdy mít nebude.
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I když se nestal mistrem světa, hrál první housle v anglickém národním týmu, stejně tak v Bayernu. Střílí góly pomalu v každém zápase, je na něj extrémní spolehnutí. Otevřu si výsledkový servis a vlastně jen pořád čtu Kane, Kane… Ve třiatřiceti letech jde o neuvěřitelný počin.
Jak on dává góly, to neumí nikdo na světě. Harry se dostane k míči, práskne do něj a dá gól. A když náhodou ne, skoro pokaždé trefí bránu. To na něm neskutečně obdivuju. Tu přesnost, nebojím se říct i dokonalost. Není jako Brunes, který musí mít v koncovce štěstí, aby dal gól. Kane umí zatraceně dobře i v poli. Má herní myšlení, přihrávku, silné souboje. Je to komplexní hráč.
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Strašně dlouho čekal na veliký úspěch. Proto před třemi lety odešel z Tottenhamu do Bayernu. Šlo o nejlepší rozhodnutí kariéry. Dočkal se ligové trofeje, teď i největšího individuálního ocenění. Třeba si za dva roky v létě sáhne na pohár pro mistra Evropy. Anglie turnaj pořádá, byla by to fantastická tečka za kariérou tohoto skvělého fotbalisty i člověka.