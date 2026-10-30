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Kane není Brunes, ten prostě gól dá. Dát ho na 10. místo? Ty bláho, snad mi to vysvětlí

Harry Kane si přebral cenu pro nejlepšího střelce roku
Harry Kane si přebral cenu pro nejlepšího střelce rokuZdroj: ČTK / AP / Kin Cheung
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KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Na začátku týdne jsem nervózně sledoval vyhlášení Zlatého míče a na konci si oddechl. Jsem strašně rád, že vyhrál Harry Kane. Četl jsem o něm knihu, byla velmi zajímavá. Všem doporučuju. On nikdy nevyhrál velkou individuální cenu. Asi jsem nebyl jediný, kdo mu to přál. Vždyť lepší sezonu už nikdy mít nebude.

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I když se nestal mistrem světa, hrál první housle v anglickém národním týmu, stejně tak v Bayernu. Střílí góly pomalu v každém zápase, je na něj extrémní spolehnutí. Otevřu si výsledkový servis a vlastně jen pořád čtu Kane, Kane… Ve třiatřiceti letech jde o neuvěřitelný počin.

Jak on dává góly, to neumí nikdo na světě. Harry se dostane k míči, práskne do něj a dá gól. A když náhodou ne, skoro pokaždé trefí bránu. To na něm neskutečně obdivuju. Tu přesnost, nebojím se říct i dokonalost. Není jako Brunes, který musí mít v koncovce štěstí, aby dal gól. Kane umí zatraceně dobře i v poli. Má herní myšlení, přihrávku, silné souboje. Je to komplexní hráč.

K Olisemu mám blíž než k Yamalovi

Strašně dlouho čekal na veliký úspěch. Proto před třemi lety odešel z Tottenhamu do Bayernu. Šlo o nejlepší rozhodnutí kariéry. Dočkal se ligové trofeje, teď i největšího individuálního ocenění. Třeba si za dva roky v létě sáhne na pohár pro mistra Evropy. Anglie turnaj pořádá, byla by to fantastická tečka za kariérou tohoto skvělého fotbalisty i člověka.

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