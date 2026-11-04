Copak to na Letné nemůže vzít za Priskeho někdo z našich legend? Konec Chorého Slavii pomohl
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Naše liga je úžasnej svět. V každým kole se stane něco překvapivýho. Před týdnem sparťani oslavovali zrození Bum Bum Brunese. V dalších dvou zápasech ani ťuk. Vypadli z poháru s Baníkem a na Bohemce plichtili. Ani v jednom utkání neskórovali, byť šancí měli hromadu. Do pytle, je to normální? U Sparty jo. Sedí na horský dráze. Jednou valí nahoru, podruhý se řítí dolů. Jen tam dole je častějc.
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Spartu jsem v minulém týdnu sledoval podrobně. Nemůžu říct, že by se mi nelíbila. Nehrajou zlej fotbal, ale nepadá jim to tam. Kladu si otázku, zda je to štěstím, neklidem v koncovce, nebo prostě neuměním. Samozřejmě, jestliže Vydra netrefí prázdnou bránu z metru, a že se mu to nestalo poprvý, tak je prostě dřevák. Brunes se proti Slovácku ukopl do šibenice, pak gólmana prostřelil mezi nohama, ale od té doby zase nic. Takovej hráč je k prdu.
Brunes v sobě nemá instinkt střelce
Já nikdy nebyl chladnokrevný střelec, ale Sparta je historicky vždycky měla. Vzpomenu si na Siegla, Kollera, Lokvence, Skuhravého, Grigu. Páni, to byla plejáda kanonýrů. Tihle kluci dokázali proměnit i nešance. Měli v sobě instinkt střelce. Brunes by ho měl mít za ty peníze taky v sobě, ale evidentně nemá.