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Sparta se Priskeho bojí, on si neví rady. Měl by udělat poslední kolečko a adieu!

Brian Priske během utkání proti Bohemians
Brian Priske během utkání proti BohemiansZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Brian Priske během utkání proti Bohemians
Odvolá Sparta Briana Priskeho?
Odvolá Sparta Briana Priskeho?
Brian Priske
Sparťanský kouč Brian Priske gestikuluje směrem k hlavnímu rozhodčímu Dominiku Starému
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Plzni
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Plzni
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Ladislav Vízek
Ladislav Vízek
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KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Nejžhavější ligové téma je úplně jasné. Dokončíme společně úvahy o budoucnosti trenéra Briana Priskeho ve Spartě. Četl jsem úterní vydání Sportu a spekuluje se v něm, jestli má skončit, nebo ne. Já teda mám v hlavě pár důvodů, proč by měl už jít.

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Když velký klub zůstane bez trofeje, je pro trenéra těžké obhájit svoji pozici. Funguje to tak všude na celém světě. Priske má dobré mužstvo a je evidentní, že si s ním opravdu neví rady. Výsledky jsou nejdůležitější a on je prostě nemá. Chyby jdou za ním, mám pocit, že jich dělá dost. Třeba špatně střídá.

Po Priskeho vyhazovu volají fanoušci, a to ve Spartě není žádná sranda. Nepodceňoval bych je, je to velká síla. Mají svoji cenu, podporují hráče všude, jezdí s nima na výjezdy. Jejich názor je jasný, poněkolikáté už křičí: „Priske ven!“ Pánové, co o tom rozhodují, by se nad tím měli zamyslet. Rosickému se do toho evidentně nechce. Nevím proč. Má ale určitě starosti.

Priskeho chtějí jen slávisté

Myslím, že Priske je jeden z dražších trenérů, protože má plný autobus krajanů. Říká se jim realizační tým. Spartu by ani nemuselo mrzet, kdyby skončil. Náhoda je, že nedávno

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