Denia ukuchtil patlaninu. Jak po světě hledáme české pradědy, mi přijde směšný
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Nechápejte to zle – reprezentaci fandím, Santi Denia je bezesporu sympaťák – ale dneska budu hodně upřímnej. Chci se vyjádřit k naší účasti v Lize národů. Není ve mně žádná zloba. Moc dobře jsem věděl, na koho jdeme. Bylo mi jasný, že neuděláme ani bod. Smutnej jsem však z našich výkonů. Trenér toho hodně zkazil. Chtěl nám ukázat novou fotbalovou cestu, španělský styl s českými hráči. Jenže já mám dojem, že z toho vznikla nedobrá patlanina. Po šesti zápasech vůbec nevím, kudy se ubíráme.
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Výstavbu zezadu absolutně nejsme schopní hrát, což řekl i Karel Poborský v televizním studiu. Nemáme na takovej styl hráče, proto na hřišti nevypadáme dobře. Nechci říct, že španělský trenér přišel zbytečně, jen mám silnou obavu, zda uspěje. Ano, je v pořádku, že se kádr omladil. Kouč vytáhl nová jména. Třeba Hopiho. Na druhou stranu, aby reprezentoval kluk, co odehrál dvanáct zápasů v lize…
Koho zajímá, že jsou hráči spokojení?
Ale dobře. Co mi však přijde směšný, jak hledáme po světě české pradědy a praprababičky. Nedávno jsme objevili někoho v Paraguayi, tak jsme pravnoučeti hned nabídli místo v áčku. Přitom ten kluk o Česku neví vůbec nic. Vykašleme se na to. Vychovávejme mládež, to má být zásadní úkol svazu.
Po vystoupení v Chorvatsku jsme zase spadli do ponuré nálady. Podívejte, Denia to nemyslí špatně. Lidi z něj byli nadšení. Už se viděli, že válíme jako Španělsko. Jenže to není práce na půl roku nebo rok. Zabere to mnohem víc času, a třeba se to ani nepovede. Protože nemáme materiál.