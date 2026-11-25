Priskeho vyhodila Sparta pozdě. Trenér z Česka pro ni není dost dobrej? Ideální volba je...
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Odvolání Briana Priskeho se dalo čekat. Zcela upřímně: byl vyhozen pozdě. Měl mazat už někdy na konci prázdnin. Všichni věděli, že jeho druhý sparťanský angažmá k ničemu nevede. Na Letné si mohli tohohle trápení ušetřit a možná by se zachránil i Rosa. Ukázal by koule, jenže on prostě přemýšlí jinak. Priske byl jeho volbou. Proto ho držel, zastával, bránil někde v Žatci na setkání s fanoušky. Ovšem neubránil. Tomáš si měl zachovat odstup. Vůbec nevím, proč na Priskem tak lpěl. Tenkrát před ním klečel na kolenou, aby neodcházel do Feyenoordu. Dán se přitom ani neotočil a bez pozdravu zmizel. Přesto ho měl Rosa nějak zvláštně v srdci. Asi je dobře, že končí i on.
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Ale někdo nám na Spartě zůstává pořád. Ten třetí, kdo má za současný stav taky velikou zodpovědnost. A tím je Tomáš Sivok. Ve Sportu jsem četl názory expertů, a ti moc lásky Sivimu nedali. Vyjadřoval se k tomu Martin Frýdek, taky Zdeněk Ščasný, ke Spartě mají blíž než já. A oba tento krok nepovažují za šťastný. Já s nimi naprosto souhlasím.