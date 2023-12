Tréninky na Štědrý den jsem nesnášela. Vánoce s dětmi? Veliké kouzlo

Vzhledem k tomu, že hned na začátku ledna startuje sezona v Austrálii, Vánoce jsou pro tenisty dost problematické. Někdo letí ještě před nimi. Co si pamatuju, já jsem pokaždé udělala maximum, abych aspoň na Štědrý den mohla být doma.

Protože člověk je za celý rok tak rozlítaný, že aspoň na tenhle den chce být s nejbližšími. Přípravu jsem absolvovala na Floridě, ale místo, abych letěla rovnou do Austrálie, na tři dny jsem to ještě vzala přes domov. Trenéři z toho neměli velkou radost, protože to bylo z tepla do zimy a pak zase zpátky, ale pro mě Vánoce s rodinou byly důležité.

Respektovali moje rozhodnutí, ale nezapomněli vyjádřit svůj názor, že s tím úplně nesouhlasí. Když jsem byla na skok doma, snažila jsem se moc nikam nechodit, abych se někde zbytečně nenakazila, neprochladla. Pro tělo to nebylo jednoduchý, protože byly velké teplotní rozdíly. Na Floridě kolem pětadvaceti, doma někdy i pod nulou. Do toho časový posun. Musela jsem si dávat pozor, brala jsem hodně vitamínů. Většinou to byly jenom tři dny, potom jsem letěla kolem pětadvacátého prosince do Austrálie nebo na Nový Zéland.

Jinak je kalendář neúprosný, není čas si to vůbec užít. Ale tenis v tom není jediný, podívejte se na juniorské hokejisty, kteří pravidelně v tenhle vánoční termín mají mistrovství světa. Hodně se hraje i extraliga, protože lidi si během svátků rádi udělají čas a jdou se podívat. Pro samotné sportovce je to ale složitější.

Pokud jde o dárky, měla jsem výhodu, že jsem se většinou domů vracela z Ameriky, kde se dobře nakupuje. Takže jsem leccos mohla pořídit. Pokud bych měla vypíchnout, co mi v dětství udělalo největší radost pod stromečkem, je smutný to takhle říct, ale byl to mobilní telefon. Nokia 3310, dodneška si vybavuju, jak vypadal. Mám dojem, že mi na něj tehdy přispěla i ségra. Měla jsem hroznou radost, hrála se na něm hra s hadem… Prostě to bylo WOW!

Jinak jsem milovala všechny dárky, které měly rády holčičky. Panenky, Barbie, do toho frčelo tamagoči. Pokud jde o tenisové rakety, ani si neuvědomuju, že bych je dostávala. Později jsem je fasovala přímo od výrobců, protože už jsem hrála na určité úrovni. Ale vím, jak jsem nesnášela, že jsem musela chodit na Štědrý den trénovat. Přišlo mi, že hraju pořád, tak jsem moc nechápala, proč musím i během něj. Ale taťka byl v tomhle striktní, neexistovalo, že bychom nějaký den vynechali. Pořád jsme to valili. Když to hodnotím zpětně, už to vidím pozitivně, protože vím, že to bylo potřeba. Ale v mládí jsem to kousala špatně. Pokud ovšem chce člověk ve sportu něco dokázat, musí tomu hodně obětovat. Bez disciplíny to nikam nedotáhnete.

Dneska už jsou Vánoce o něčem jiném. Mám děti, což je úplně jiný svět. Je to pecka, protože ještě věří na Ježíška, takže to pro všechny z nás má velký kouzlo. Leontýnka mu napsala, Tomáš (Plekanec) psaníčko odnesl hned druhý den se dřevem a malá se divila, že si ho vzal Ježíšek tak rychle. Už se moc těší.

I když jsme sportovní rodina, ona miluje stejně jako já v mládí panenky, nejrůznější šatičky pro princezny, střevíčky. Už i malej Oliver z toho má rozum, takže je taky nadšený, že se blíží Vánoce. Doma máme všude světýlka a výzdobu. I on z toho má rozzářený oči.

Jak už jsem říkala, že si profesionální tenisti Vánoce až tolik neužijou, to samé je se Silvestrem. Většinou jsme v tu dobu byli už v Austrálii, pamatuju si, že jsem nejčastěji pobývala v Brisbane. Což bylo moc hezký, je tam k vidění obrovský ohňostroj. Ale nikdy to nebyly velké oslavy, protože spousta tenistů už třeba prvního nebo druhého ledna hrála.

Kolikrát se mi stalo, že jsem Silvestra normálně prospala. Sice jsem se na chvilku vzbudila, když to bouchalo, ale potom jsem zase usnula.