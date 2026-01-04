Tenisový rok bude zajímavý. České holky mají na finále, kluci zatím ne...
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Je před námi nová tenisová sezona, které se věnuje speciální Sport Magazín. I já budu mluvit o svých očekáváních, ale nejdřív vám popřeju úspěšný nový rok, ať vám drží zdraví a co nejčastěji sportujete.
Doufám, že tenisový rok bude zajímavý, moc se na něj těším. Pokud jde o české holky, máme hodně mladých, které mohou vletět do popředí. Přesně jako se to naposledy povedlo Terce Valentové, která podle mě, pokud bude zdravá, může jít do třicítky.
Velmi solidní hráčka. Umí přejít na síť, má dobrý servis, hraje agresivně. To bych vyzdvihla, protože ji to opravdu krásně lítá, dokáže na hráčky vytvořit tlak. Teď jde o to, jestli je v osmnácti letech natolik vyspělá, aby udržela konstantní výkonnost. Nebo jestli to bude ve vlnách, což u mladších hráček bývá. Taky jsem to na vlastní kůži poznala, když jsem začínala.
Jsou i další mladé tenistky, 21letá Dominika Šalková nebo 17letá Laura Samson. Nechci na nikoho zapomenout, ale je jich tam víc, které se pohybují kolem dvoustovky, stopadesátky až ke stovce. Pokud to klapne, nahoře zas uvidíme víc českých vlaječek. Těším se na Lindu Noskovou, která je na třinácté pozici. Měla fantastický závěr roku, ale start se jí úplně nepodařil, takže z úvodního období neobhajuje žádné body a cokoliv uhraje v první čtvrtině sezony, tedy v Austrálii, bude pro ni bonus. Pokud naváže na výkony z podzimu, mohla by nakouknout i do první desítky, což by bylo fantastický.
Potom máme Marušku Bouzkovou. Měla hezkou sezonu a mě opravdu baví. Je vždycky bojovná, moc hezky se na ni dívá. Ale záleží na zdraví. Stejně jako v případě Karolíny Muchové a Markéty Vondroušové. Ty mohou atakovat první desítku, ovšem musí být zdravé. To samé platí u Báry Krejčíkové, která může být ve dvacítce. Jestli se dá do pořádku a bude moct hrát svůj tenis, ještě se od ní můžeme dočkat velkých věcí, o tom není sporu. Moc bych jí to přála.