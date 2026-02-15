Smekám před Novakem! Bartůňková po dopingové aféře překvapila, člověk to má v hlavě...
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Máme za sebou první grandslam sezony, Australian Open. Jsem ráda, že u holek už tam dokázala proniknout Nikola Bartůňková, která se statečně pere s osudem. A co u chlapů dokázal Novak Djokovič? To musím smeknout.
Začnu ženskou dvouhrou. Uspěla Jelena Rybakinová, která mě trošku překvapila, že to ještě ve finále otočila, protože v rozhodujícím třetím setu vedla Aryna Sabalenková 3:0. V tu chvíli vypadala Běloruska odhodlaně, zaťatě. Jenže Jelena dokázala, že se umí za jakéhokoliv stavu zvednout, nenechala se otrávit, že prohrávala. Šla si za tím.
Předtím porazila Sabalenkovou i ve finále v Rijádu, teď znovu, a možná už to Aryna malinko měla v hlavě. Že je pod tlakem. Na kurtu se možná necítila úplně komfortně, mohla podvědomě myslet na to, že už s ní předtím prohrála. Jinak to bylo krásné finále, hezký tenis. Nebylo mu co vytknout. Pro Rybakinovou to byl druhý grandslamový titul, před lety už vyhrála Wimbledon. Uvidíme, jak se jí bude dařit dál.
Hodně se řešil i její trenér Stefano Vukov. Kontroverzní kouč, který ji měl týrat a ponižovat.