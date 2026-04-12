Když na mě podával Isner… Při returnu jsem vůbec neměla šanci si sáhnout na míček
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Tenisová sezona je v plném proudu, největší ohlas naposled vyvolal Sunshine Double, což znamená vyhrát jak v Indian Wells, tak potom v Miami. Podařilo se to Aryně Sabalenkové, která je teď právem nejlepší hráčkou světa.
Dosáhnout Sunshine Double je za mě fakt hrozně těžké. Oba turnaje trvají čtrnáct dnů, každý je jiný. Oba sice na tvrdých površích, za sluníčka, ale existují velké rozdíly. Každý má jiné podmínky. Indian Wells je v poušti. Je tam hrozné sucho, specifický povrch, míčky docela vysoko skáčou, hodně to tam lítá. V Miami je jiná rychlost betonu, panuje velké vlhko, dusno, do toho vedro.
Navíc je to hodně daleko od sebe. Indian Wells je v Kalifornii, na druhé straně Ameriky, proto i přelet je dlouhý. Nejen, že jsou jiné podmínky, ale vítěz musí udržet top formu celý měsíc v kuse. Což je taky náročný - zůstat zdravý, motivovaný.
Takže i když se zdá, že na obou místech svítí sluníčko a je to stejný, zdání klame. Podmínky jsou opravdu hodně odlišné, prostě je to náročný. Mně se nehrálo moc dobře v Indian Wells, naopak jsem se cítila výborně v Miami. Aby někdo vyhrál oba turnaje, musí se mu to sejít.