Vondroušové rozumím, vždycky jsem se stresovala. Byla by škoda, kdyby ji to zničilo
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Tenistky skvěle zvládly Billie Jean King Cup, takže v tomto sloupku to bude hodně o nich. Udělaly mi velkou radost, stejně jako všem fanouškům, když porazily Švýcarky. Krátce zmíním i nešťastný případ Markéty Vondroušové. Držím ji palce, ať to dobře dopadne.
Holky moc chválím. Pro Báru Strýcovou to byl v roli kapitánky křest ohněm, měla hned na startu velké drama. Ale aspoň jí to kvalitně otestovalo. To pochopitelně myslím ze srandy… I jí to moc přeju. Byla vidět obrovská bojovnost, energie. Jak od mladších, tak starších holek.
Chtěla bych vyzdvihnout Lindu Noskovou, jak úžasně zvládá roli týmové jedničky, což je ještě o něco jiná zodpovědnost. Skvěle se s tím vypořádala už předtím, kdy se holky potřebovaly udržet v elitní skupině. I teď. Podala super výkony, šla do toho naplno, nebála se. Belinda Bencicová měla tři mečboly, ale Linda to zvládla. Byla na kurtu odvážnější a zaslouženě vyhrála.
Krásně se dívalo, jak do toho holky daly srdíčko, jak se společně radovaly. I já jsem z toho byla šťastná, protože si ještě pamatuju zážitky z dřívějších Fed Cupů. I když pardon, teď se to jmenuje Billie Jean King Cup. Nějak si nemůžu zvyknout… Je krásný, že hráčky nechaly na kurtu všechno a daří se jim. Mají na to, aby došly až na nejvyšší příčky. V novém formátu soutěže hraje velkou roli týmovost, kterou máme. Snad se jim bude dařit i v Číně a znovu nám všem udělají radost.
Máme výborný mladý tým
Bára (Strýcová) to zvládla taky výborně. Bylo vidět, že i ona je nervózní, ale jasně z ní vyzařuje, jak je v tom s ostatními holkami. Žije s nimi, což je důležité. Sama to zažila, jenže v nové pozici to nemá ve vlastních rukách, jenom doufá, že to zvládne ta, co je na kurtu. Musí to být hrozný nervy, ale o to krásnější, když to pak dopadne a člověk může skákat vítězně s celým týmem. Máme výborný mladý tým.