Neopakovatelné kouzlo Wimbledonu. Čím to je, že se na něm Češkám daří?
BLOG LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | V pondělí startuje Wimbledon, nejslavnější turnaj světa. Proč zrovna on? Právě o tom bude můj dnešní sloupek. A hned na úvod musím říct, že už se na něj moc těším. Naše holky vyhrály dva travnaté turnaje krátce před startem a i kluci mají šanci udělat výborný výsledek.
Často tam prší, zápasy se přerušují. Navíc se hraje na nevyzpytatelné trávě. Tak proč má Wimbledon pořád největší prestiž? Myslím si, že je to i tím, že Angličané rádi drží tradice, hraje se v bílé, bez reklam. Plus na trávě. Což jsou věci, které ze zápasů v All England Clubu dělají nejsledovanější tenisovou akci světa.
Proto má Wimbledon neopakovatelné kouzlo. Celý rok pěstují trávník právě pro turnaj a jsou schopni ho držet ve vysoké kvalitě. Každý preferuje jiný podnik, ale i tak se mezi tenisty traduje, že právě turnaj v Londýně je nejvíc. Má ještě o chlup větší prestiž než ostatní grandslamy.
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Ne každému tráva sedí. Někdo si na ni zvykne rychle, někomu to trvá delší dobu. Což byl přesně můj případ. Zabralo mi několik let, než jsem se na ní naučila správně hýbat i hrát, protože pohyb na trávě je jiný. Člověk se nemůže klouzat, protože to hrozí zraněním, ale zároveň nemá takovou oporu jako na betonu. Na něm, když zasekne nohu, může se opřít. Na trávě si musí najít jiný způsob. A jak už jsem říkala, dost dlouhou dobu mně to zabralo, protože jsem měla tendenci našlapovat opatrně, ale zase jsem nebyla dost rychlá. Až časem jsem se naučila být stabilní.
Jakmile jsem si zvykla, měla jsem trávu ráda. Ono se říká, že leváci díky rotaci