Jsem na holky moc hrdá. Turnaj legend? Olík všechny moje zápasy prospal
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | V minulém sloupku jsem popisovala, proč se českým holkám na Wimbledonu tak daří. A vidíte, přišel další úžasný úspěch! Na Lindu Noskovou s Kájou Muchovou jsem moc hrdá, je to fakt parádní úspěch. Který možná ne každý teď dokáže docenit. Jsem ráda, že se zadařilo i mně na turnaji legend. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Nemůžu začít jinak než úžasným českým triumfem. Trošku mi bylo holek líto, že se potkaly ve finále, protože není snadný v téhle fázi hrát proti kamarádce z jedné země. Ale obě to zvládly skvěle, byl to krásný zápas. A skvěle se vypořádaly i s proslovy po zápase. Kája byla vtipná, muselo ji to hrozně bolet, že prohrála, ale dala to neskutečně. Fakt klobouk dolů.
Jsem na holky moc hrdá, co dokázaly. Myslím, že si to ani neuvědomujeme, jak neuvěřitelný úspěch to je pro celý náš tenis i sport. Jsme malá země, a takové tituly. Je to úžasné. Obě ukázaly, jaké jsou bojovnice. Kája odehrála super semifinálový zápas proti Coco Gauffové, šlo to až do super tiebreaku. A co předvedla Linda? Taky paráda. Na to, že to pro ni bylo první finále na grandslamu, ještě k tomu ve Wimbledonu, ukázala sílu. První i třetí set odehrála bezchybně, v tom druhém promarnila mečboly, ale vůbec jí to nezlomilo.