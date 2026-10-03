Hala, kde se neprohrává. V čem tkví kouzlo O2 areny? Obrovská energie může být i zrádná
BLOG LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Kluci uspěli v Davis Cupu proti Američanům a postoupili do finále soutěže. Hráli skvěle, postup si zasloužili. Opět se ukázalo úžasné publikum v O2 areně, která má svoje kouzlo, což můžu potvrdit i ze svých zkušeností. Proč se nám tam tak daří?
Když se nad tím člověk zamyslí, je až neuvěřitelný, že v největší české hale se prostě neprohrává. Myslím si, že naše statistika je tam naprosto úžasná a je to z velké části díky fanouškům. Opravdu klobouk dolů před nimi.
Úžasně podporovali kluky, ale když jsem tam ještě hrávala, tak i nás v rámci Fed Cupu. Je to jedinečný zážitek. Tenista jen tak nezažije jednotné publikum, aby za ním takhle stálo. Pokud nehrajeme v Česku, většinou jsme rádi, když uvidíme nějakou českou vlajku nebo slyšíme český hlas. Víc nic.
Ale O2 arena se čtrnácti tisíci lidmi, to je úplně jiný level a neskutečná podpora. Má to plusy, ale i mínusy. Než se začne hrát a člověk nastoupí na kurt, je to obrovský stres a odpovědnost. Nikdo nechce před tolika lidmi prohrát. Každý chce odehrát co nejlepší tenis, ale můžu říct, že jsem nikdy v životě nebyla tak nervózní jako tam. Dolehne to na vás. Vyjdete ze šatny, vidíte ty tisíce lidí…
Ale jakmile se zápas rozehraje a fanoušci spustí, je to obrovská energie. Člověka to neskutečně táhne dopředu. Dá se říct, že je v euforii. Což je super, ale na druhé straně i docela zrádný. Protože není úplně jednoduchý se držet toho, co by člověk měl hrát. Nesmí bláznit. Když to správně uchopí, atmosféra mu strašně pomůže. Vyjdete ven, vidíte tolik lidí, až se vám tají dech. Mě to nakopávalo a v O2 areně jsem opravdu předváděla jedny ze svých nejlepších výkonů, porazila jsem i hodně silné soupeřky.
Blázinec si užijete, až to skončí
V zázemí je jinak klid na přípravu, do šaten se nikdo nedostane. Ochranka to hlídá. Občas se tam dostane nějaká velká osobnost, ale rozhodně ne před zápasy. To se tým koncentruje maximálně na výkon. Po utkání už ano, to se objeví různí lidé a osobnosti, což je moc milé.