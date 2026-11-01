Holky mohou Turnaj mistryň vyhrát. Moc bych si přála, aby se někdy konal v Česku
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Blíží se Turnaj mistryň, vrchol sezony, takže dnešní sloupek věnuju právě téhle akci. Byla bych moc ráda, kdyby se někdy uskutečnila i u nás, Praha by si to zasloužila. Máme skvělé fanoušky i hráčky světové úrovně. Ale vím, že není vůbec jednoduché sem takový turnaj dostat.
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Určitě je to jedna z nejprestižnějších akcí roku a turnaj za odměnu. Potká se osm nejlepších, maximálně ještě dvě náhradnice, takže jde o deset nejlepších hráček světa. Co si pamatuju, je pro holky všechno krásně nachystané. Jezdí nejlepšími auty, mají super jídlo, nádherný hotel. Naposledy v arabském Rijádu nebyla nejlepší tenisová atmosféra, ale teď v Indian Wells to bude určitě lepší. Holky čeká parádní kulisa.
Češky mohou jít daleko
Kalifornie je krásné místo, takže si myslím, že to bude opravdu speciální Turnaj mistryň, nebo WTA Finále, jak teď říkají. V Rijádu není tenis tradičním sportem, navíc postavení žen je tam pořád dost kontroverzní. Předtím se hrálo i v Mexiku, což také není tenisová bašta. Ale na druhou stranu si myslím, že bylo dobře, že se otevíraly pro tenis nové dveře. Když takovou akci uspořádají, ovlivní spoustu lidí, aby se na náš sport dali. Před rokem jsem byla ambasadorkou v Rijádu a mám dojem, že se nám podařilo dětem ukázat krásu tenisu.
Pro hráčky je pochopitelně lepší, když hrají před plným hledištěm. Zaslouží si to. Jsou nejlepší na světě, takže by měly hrát před super atmosférou. Je to