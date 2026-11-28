Kačka Siniaková už je legendou. Lepší by bylo hrát Turnaj mistryň v hale
KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Tenisová sezona z ženského pohledu vyvrcholila na Turnaji mistryň, kde jsme měli hned tři zástupkyně. Je skvělé, že se naše holky mezi nejlepšími pravidelně ukazují. V dnešním sloupku se vrátím právě k Masters.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Myslím si, že je rozhodně správné rozhodnutí, že se WTA finále, jak se turnaji teď říká, přesunulo do země, která je zatím v bezpečí a hráčky v tom směru nemusely mít žádné starosti. Hrálo se v Indian Wells v Kalifornii a ukázalo se, že Amerika je tradiční tenisová bašta. Bylo vyprodáno, po dlouhé době vládla na Masters opravdu výborná atmosféra. Holky si to musely užít, protože to dělá hrozně moc i pocitově na kurtu. Trošku nešťastné byly stíny s odrazem nízkého slunce, které trošku snižovaly výkony všech tenistek.
Linda hrála skvěle
Možná je to ponaučení pro WTA, že je lepší mít Masters v hale, kde jsou podmínky konstantní. Navíc se dají vytvořit i světelné kulisy, které velký turnaj odlišují od těch ostatních. Člověk má pocit, že jde o něco skutečně speciálního. V tomto ohledu to velmi dobře dělali v Rijádu, kde se hrálo