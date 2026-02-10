Hazard Vonnové? Olympiáda miluje velké příběhy, tenhle ale určitě není na potlesk
KOMENTÁŘ LUKÁŠE TOMKA | Ve 41 letech chtěla ještě jednou napsat příběh, který obletí svět. Američanka Lindsey Vonnová šla do olympijského sjezdu s jedním kolenem umělým a druhým s čerstvě přetrženým předním zkříženým vazem. Sportovní legenda vsadila vše na jedinou kartu. Teď už všichni vědí, že to nevyšlo. A při veškerém obdivu k Vonnové – poselství tohoto příběhu je pro mě následující: vystavit vlastní tělo takovému riziku není hrdinství, které by svět měl obdivovat.
Olympiáda a velké sportovní podniky obecně mají jednu zvláštní schopnost: umí z bolesti udělat legendu. Kolikrát už jste slyšeli věty typu: Startoval navzdory zranění. Byl nemocný, ale v utkání překonal sám sebe. I se zlomeninou dohrál turnaj.
Tyhle věty znějí krásně a součástí profesionálního sportu je opravdu i schopnost jít na hranu. Jenže to neustálé chození na hranu zároveň posouvá hranice toho, co ještě považujeme za normální. Vytváří představu, že ničit vlastní tělo ve jménu vítězství je součást hrdinství. Že bolest je vstupenka do sportovní historie. A že ten, kdo se rozhodne jinak, je slabý, nedostatečně hladový a málo odhodlaný.
Je jasné, že vrcholový sport extrémně zaměřený na výkon k takovému postoji svádí. Tlak očekávání, roky dřiny, sponzoři, fanoušci, vlastní ambice – to všechno vytváří prostředí, ve kterém je často nesmírně těžké říct si, že právě tentokrát to za ten risk už nestojí. Smířit se s tím, že v den D, hodinu H se šampion kvůli zdravotním komplikacím nepostaví na start, je pro sportovce, který celý život míří za jediným cílem, jedno z nejtěžších rozhodnutí vůbec.
Navíc určit zdravou hranici mezi přijatelným rizikem a nebezpečným hazardem s vysokou pravděpodobností karambolu je často složité. Lindsey Vonnová už ví, že v jejím případě byla bohužel překročena. A obávám se, že smutný konec legendy nebyl pro mnohé zasvěcené tentokrát až tak šokující, spíš byl tragicky předvídatelný a smutný.
„Vážně mě velmi překvapuje, že do toho vůbec jde. Je to velký risk,“ řekla už několik dnů před závodem legendární švédská sjezdařka Anja Pärsonová.
Šílený risk není důvod pro potlesk
Těžký pád, zlomená noha, dvě operace a nejspíš definitivní konec kariéry jsou krutým účtem tohoto rozhodnutí. Ten účet neplatí Mezinárodní olympijský výbor, sponzoři ani fanoušci. Platí ho Lindsey. Tělem, bolestí, zdravím. Slyšet ji přímo na sjezdovce zoufale křičet bylo mrazivé a srdcervoucí.
Problém přitom není jen v tom, že Vonnová tentokrát riskovala až příliš. Problém je i v tom, jak ochotně za takový risk sportovcům tleskáme. Jak rychle z něj děláme inspiraci. A jak málo se ptáme, co takové příběhy dělají s představou sportu třeba u dětí, rodičů a trenérů.
Olympiáda má být oslavou lidských možností. Neměla by se ale měnit v přehlídku toho, kolik zdraví je člověk ještě ochoten obětovat proto, aby se na chvíli stal úžasným olympijským příběhem. A už vůbec by takové momenty neměly sloužit jako vzor.
Lindsey Vonnová by s tímto pohledem nejspíš nesouhlasila.
„Nebyl to konec pohádkové knížky, byl to prostě život. Odvážila jsem se snít a tvrdě jsem pracovala, abych toho dosáhla. A podobně jako v závodění na lyžích i my v životě riskujeme. Sníme. Milujeme. Skáčeme. A někdy spadneme. Ale to je také krása života – můžeme to zkusit. Život je příliš krátký na to, abyste neriskovali sami na sobě. Protože jediné selhání v životě je to, že se nesnažíte,“ napsala emotivně na svém Instagramu.
Neberu jí její pohled. Ale zároveň s ním nesouhlasím. Nemyslím si, že krása života spočívá v nepřiměřeném riziku a hazardu s vlastním zdravím. A nemyslím si, že bychom měli brát za normu, že sportovec na konci kariéry má zdevastované tělo jen proto, že „neselhal“ a snažil se.
Inspirovat se tréninkovou pílí Lindsey Vonnové? Rozhodně ano. Obdivovat její techniku a otevřenost, s jakou v minulosti mluvila o temných stránkách kariéry? Bez debat. Ale obdiv k rozhodnutí jít do závodu za cenu zjevného ohrožení vlastního zdraví nesdílím. A jsem zvědavý, jak tuhle kapitolu s odstupem času uvidí sama Lindsey.
Někdy ta největší olympijská odvaha neleží na startu, ale v tichu hotelového pokoje, v němž sportovní šampion se slzami v očích udělá rozhodnutí: „Tentokrát to nepůjde…“