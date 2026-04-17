Alibismus disciplinárky? Pocit nespravedlnosti teď dopadne na komisi i Chorého
KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Disciplinární komise LFA měla v případu slávisty Tomáše Chorého všechno v rukou. Měla fakta, měla kontext, měla historii. A především měla možnost vyslat jasný signál, že opakované překračování hranic – ať už má jakoukoli podobu – nechce tolerovat. Místo toho zvolila jinou cestu. Cestu nejnižšího trestu. Podpořila tak jen pocit nespravedlnosti vycházející z dlouhodobě ledabylého posuzování přešlapů tohoto fotbalisty.
Tomáš Chorý není hráčem, který by balancoval na hraně jen jednou za sezonu. Je to bohužel recidivista, u něhož se neférové zákroky vracejí s až nepříjemnou pravidelností. Právě proto měl jeho případ být posuzován v širším kontextu. Ne izolovaně, ne sterilně, ne alibisticky.
Nešlo přitom vůbec o to, vyhovět volání části veřejnosti po drakonickém, exemplárním trestu. Stopka na šest zápasů, která se řešila mezi fanoušky, by bylo přestřelené gesto na opačném konci spektra.
Ale jeden jediný zápas? To je rezignace. Stačilo přitom málo – dvě či tři utkání mimo sestavu. Trest, který by nebyl hysterický, ale měl by váhu. Trest, který by řekl: kromě jednoho zápasu za červenou kartu (tu komise nezpochybnila) vidíme i to, že se podobné excesy opakují. A už to nechceme přehlížet.
Jenže místo toho jsme sledovali úplně jiný příběh.
Nejprve týdenní PR ofenzivu Slavie napříč fotbalovou scénou. A pak příchod jejího nejvyššího vedení v čele s Jaroslavem Tvrdíkem do sídla LFA, aby situaci vysvětlilo Matznerovým mužům.
A krátce nato defenzivní vyjádření předsedy disciplinární komise Jiřího Matznera, které znělo skoro jako omluva. Za co? Za to, že vůbec nějaký trest padl. To když předseda zdůrazňoval, že se komise dlouhodobě musela držet svého principu, že nerozporuje jakákoliv rozhodnutí rozhodčích.
Samozřejmě tu leckoho napadne, nakolik Matznerova komise podlehla tváří tvář těžké váze. Těžko říct. Ale když předseda komise při obhajobě nečekaného rozhodnutí použil i argument o tom, že také podle veřejnosti Chorý na Dweha neplivnul úmyslně, vypadalo to všelijak…
Mnohem zásadnější než to, jestli nakonec Chorý bude odpočívat jeden, dva, nebo tři zápasy, je ale to, co ustrašené rozhodnutí může způsobit do budoucna. Fotbal není jen soubor paragrafů. Je to i prostředí, které má stát na důvěře. A ta důvěra dostala další trhlinu. Přitom pocit nespravedlnosti je v celé kauze naprosto klíčový.
Dlouhodobý dojem velké části fotbalové veřejnosti je totiž jasný. Tomáši Chorému prochází na hřišti chování, které by nemělo zůstat bez povšimnutí. A tímhle rozhodnutím ten dojem nezmizel. Naopak zesílil.
A právě to je největší problém.
Jakmile jednou vznikne pocit, že pravidla neplatí pro všechny stejně, začne se rozpadat základní rámec soutěže. Každý další podobný případ se teď bude měřit jednou větou: „A co Chorý?“ Každý klub bude mít okamžitě v ruce argument, proč by jeho zlobivý hráč měl rovněž dostat shovívavější zacházení. A čím silnější klub, tím hlasitější ten tlak bude…
Disciplinárka tímhle rozhodnutím prostě jen otevřela dveře dalším sporům. A zároveň si sama narušila autoritu, kterou bude v příštích případech nutně potřebovat.
Paradoxně tím neprospěla dokonce ani samotnému Chorému. Jeho návrat nebude comebackem hráče, který si odpykal trest a může začít znovu s čistým štítem. Bude to návrat pod drobnohledem. Pod tlakem. Pod očekáváním dalšího přešlapu. A žádné další apely trenéra Jindřicha Trpišovského situaci neuklidní a nezmění.
Protože tenhle příběh už dávno není jen o jednom plivnutí. Je o dlouhodobé frustraci. O neřešených prohřešcích z minulosti. O zákrocích, které zůstaly bez trestu, a přitom byly často podstatně nebezpečnější než to, co řešíme dnes.
Právě tahle kumulace pak navíc bohužel logicky vede k extrémním reakcím – k volání části veřejnosti po krvi, po maximálních trestech, které by hráče vyřadily ze hry nejlépe na doživotí… To je samozřejmě špatně. Ale právě ta alibistická rozhodnutí takové nálady jen zesilují.
Celá ta situace vlastně působí dojmem, že si soutěž neví rady s jedním urostlým hráčem, který dlouhodobě nezvládá své emoce.
Není to poprvé. Stačí si pustit dokument Hříšník Řepka. Tehdy jsme sledovali minulost, dnes sledujeme přítomnost.
A zatím to nevypadá, že bychom se z ní chtěli poučit…