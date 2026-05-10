Mozaika nenávisti se naplnila. Co k ní vedlo a myslí to už Tvrdík tentokrát vážně?

SESTŘIH: Slavia – Sparta 3:2. Obrat v derby zastínilo předčasně ukončené utkání
Jaroslav Tvrdík hovoří k fanouškům v Edenu po skandálním závěru derby se Spartou
Jaroslav Tvrdík hovoří k fanouškům v Edenu po skandálním závěru derby se Spartou
Lukáš Tomek
KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Tribuna Sever se uzavírá pro veřejnost, dokud nebudou identifikování všichni pachatelé útoku na hráče a fanoušky Sparty. Slavia zahájí nezávislý audit pořadatelské a bezpečnostní služby. A Tomáš Chorý s Davidem Douděrou jsou vyřazeni z áčka. Slávistické vedení v čele s Jaroslavem Tvrdíkem zareagovalo na kolosální ostudu při sobotním derby tvrdě a adekvátně. Jenže na místě je ptát se, proč vůbec ke všemu došlo. Tvrdík vypadal po skandálně nedohraném utkání autenticky šokovaný, zklamaný, možná i zlomený. Nicméně v životě platí, že téměř nic se neděje náhodou. Tak tedy – PROČ?

Šílený konec sobotního večera v Edenu má příčiny, které je třeba hledat daleko hlouběji a také dávno před tím, než se rozhodla banda hlupáků z Tribuny Sever vtrhnout ještě před závěrečným hvizdem se světlicemi v rukou na trávník.

Kde tedy?

Slavia postavila už před časem strategii svého klubu vedle jiných věcí také na agresivitě a válečnictví. Nic proti tomu, v zásadě to může být účinná i relevantní strategie. Jenže Slavii se už před časem vymkla z kontroly a dostala se jednoznačně za rozumnou hranu.

Už to není kult válečníků, ale kult přehnané agrese a často i nenávisti. Na trávníku, v zákulisí a ochozech stadionu, na sociálních sítích… A právě to všechno přispělo i k sobotní šílené ostudě. Při hledání příčin toho, proč se tak stalo, je dobré se vrátit o pár let dozadu.

Psal se rok 2023, konkrétně září, když do Edenu dorazila Sparta rovněž k nejslavnějšímu utkání, které ve v Česku hraje. Oba kluby si dlouhodobě nic nedarují, ale i rivalita má mít určité meze. V Edenu ale Letenské tehdy čekala přetopená kabina, hanlivé vzkazy přímo v ní a oficiální klubové choreo včetně triček pro fanoušky, které soupeře uráželo.

Slavia nejdříve řadu z těchto okolností popřela, aby se o pár týdnů později právě Jaroslav Tvrdík omluvil za incidenty spojené s tímto derby v podcastu Liga naruby Františku Čuprovi, svému sparťanskému protějšku. Bylo to sympatické gesto (stejně jako ostatně současná reakce), nicméně nic zásadního z něj nakonec nevyplynulo.

Slávistické vedení narůstající agresi nijak efektivně neřešilo. A mozaika nenávisti se plnila dalšími dílky. Tak například jen půltucet zastavení během této sezony…

  • 1. Chorého rána pěstí do Hečova rozkroku v zápase se Slováckem.
  • 2. Opakované výlevy slávistické lavičky k soupeřům i rozhodčím za tichého přihlížení jejího šéfa Jindřicha Trpišovského, který jako na potvoru většinou žádný z těch excesů nevidí, protože se dívá na hru…
  • 3. Březnové napadení sparťana Kuchty slávistickým fyzioterapeutem v tunelu o přestávce derby. A také následné alibistické vyjádření Jaroslava Tvrdíka, že Kuchta kolem sebe plival a kopnutí neproběhlo silou. Takže šlo prý spíše jen o vzkaz: Stydím se za tebe.
  • 4. Totální blikanec Jana Bořila. Kapitán, který má jít ostatním příkladem, se místo toho v zápase s Hradcem Králové sápal po rozhodčím a navrch mu i vyhrožoval.
  • 5. Chování Davida Douděry v posledním derby, kdy jako smyslů zbavený vulgárně řve z lavičky na rozhodčího, aby se po udělení červené karty ještě vyzývavě ptal: „A za co jako?“
  • 6. Třetí červená karta v sezoně za další zákeřný faul do hlavy pro Tomáše Chorého. Hráče, za kterého jde přitom jen pár týdnů před tím k disciplinárce orodovat sám klubový šéf…

O fanoušcích se říká, že jsou dvanáctým hráčem každého mužstva. A tento dvanáctý hráč také velmi často dobře vnímá energii, kterou k němu zbytek týmu, klubu vysílá. A ta se pak logicky zrcadlí i v jeho nastavení a chování.

V žádném případě tu nechci generalizovat, protože i na derby přišla velká část slávistických fandů s upřímnou touhou slušně podpořit svůj tým a pokud možno s ním po utkání sladce slavit titul. Minimálně část Tribuny Sever nicméně té mozaice nenávisti bohužel podlehla. A podepsala se pod největší ostudu klubu za hodně dlouhou dobu, jak to nakonec upřímně řekl i Jaroslav Tvrdík.

Nyní půjde o to, zda jeho poslední slova plná lítosti a omluv i tvrdě vypadající opatření nebudou opět jen letmým výstřelem do tmy bez reálného dopadu na dlouhodobé dění v klubu.

Upřímně? Neměla by být. Protože nejspíš i slávistickému bossovi už dobře dochází, že toto nastavení se jednoduše obrací přímo proti zájmům Slavie. A že přestože jeho klub lize zaslouženě vévodí, tohle Slavii poškozuje a dělá ostudu i celé soutěži a českému fotbalu.

A je nakonec jedno, jestli jde o zakuklence se světlicemi v rukou nahánějící po trávníku hráče soupeře, nebo o Tomáše Chorého, který už se bohužel v rámci ligy stal symbolem pro zákeřnost.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec3212101044:3446

