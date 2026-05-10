Mozaika nenávisti se naplnila. Co k ní vedlo a myslí to už Tvrdík tentokrát vážně?
KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Tribuna Sever se uzavírá pro veřejnost, dokud nebudou identifikování všichni pachatelé útoku na hráče a fanoušky Sparty. Slavia zahájí nezávislý audit pořadatelské a bezpečnostní služby. A Tomáš Chorý s Davidem Douděrou jsou vyřazeni z áčka. Slávistické vedení v čele s Jaroslavem Tvrdíkem zareagovalo na kolosální ostudu při sobotním derby tvrdě a adekvátně. Jenže na místě je ptát se, proč vůbec ke všemu došlo. Tvrdík vypadal po skandálně nedohraném utkání autenticky šokovaný, zklamaný, možná i zlomený. Nicméně v životě platí, že téměř nic se neděje náhodou. Tak tedy – PROČ?
Šílený konec sobotního večera v Edenu má příčiny, které je třeba hledat daleko hlouběji a také dávno před tím, než se rozhodla banda hlupáků z Tribuny Sever vtrhnout ještě před závěrečným hvizdem se světlicemi v rukou na trávník.
Kde tedy?
Slavia postavila už před časem strategii svého klubu vedle jiných věcí také na agresivitě a válečnictví. Nic proti tomu, v zásadě to může být účinná i relevantní strategie. Jenže Slavii se už před časem vymkla z kontroly a dostala se jednoznačně za rozumnou hranu.
Už to není kult válečníků, ale kult přehnané agrese a často i nenávisti. Na trávníku, v zákulisí a ochozech stadionu, na sociálních sítích… A právě to všechno přispělo i k sobotní šílené ostudě. Při hledání příčin toho, proč se tak stalo, je dobré se vrátit o pár let dozadu.
Psal se rok 2023, konkrétně září, když do Edenu dorazila Sparta rovněž k nejslavnějšímu utkání, které ve v Česku hraje. Oba kluby si dlouhodobě nic nedarují, ale i rivalita má mít určité meze. V Edenu ale Letenské tehdy čekala přetopená kabina, hanlivé vzkazy přímo v ní a oficiální klubové choreo včetně triček pro fanoušky, které soupeře uráželo.
Slavia nejdříve řadu z těchto okolností popřela, aby se o pár týdnů později právě Jaroslav Tvrdík omluvil za incidenty spojené s tímto derby v podcastu Liga naruby Františku Čuprovi, svému sparťanskému protějšku. Bylo to sympatické gesto (stejně jako ostatně současná reakce), nicméně nic zásadního z něj nakonec nevyplynulo.
Slávistické vedení narůstající agresi nijak efektivně neřešilo. A mozaika nenávisti se plnila dalšími dílky. Tak například jen půltucet zastavení během této sezony…
- 1. Chorého rána pěstí do Hečova rozkroku v zápase se Slováckem.
- 2. Opakované výlevy slávistické lavičky k soupeřům i rozhodčím za tichého přihlížení jejího šéfa Jindřicha Trpišovského, který jako na potvoru většinou žádný z těch excesů nevidí, protože se dívá na hru…
- 3. Březnové napadení sparťana Kuchty slávistickým fyzioterapeutem v tunelu o přestávce derby. A také následné alibistické vyjádření Jaroslava Tvrdíka, že Kuchta kolem sebe plival a kopnutí neproběhlo silou. Takže šlo prý spíše jen o vzkaz: Stydím se za tebe.
- 4. Totální blikanec Jana Bořila. Kapitán, který má jít ostatním příkladem, se místo toho v zápase s Hradcem Králové sápal po rozhodčím a navrch mu i vyhrožoval.
- 5. Chování Davida Douděry v posledním derby, kdy jako smyslů zbavený vulgárně řve z lavičky na rozhodčího, aby se po udělení červené karty ještě vyzývavě ptal: „A za co jako?“
- 6. Třetí červená karta v sezoně za další zákeřný faul do hlavy pro Tomáše Chorého. Hráče, za kterého jde přitom jen pár týdnů před tím k disciplinárce orodovat sám klubový šéf…
O fanoušcích se říká, že jsou dvanáctým hráčem každého mužstva. A tento dvanáctý hráč také velmi často dobře vnímá energii, kterou k němu zbytek týmu, klubu vysílá. A ta se pak logicky zrcadlí i v jeho nastavení a chování.
V žádném případě tu nechci generalizovat, protože i na derby přišla velká část slávistických fandů s upřímnou touhou slušně podpořit svůj tým a pokud možno s ním po utkání sladce slavit titul. Minimálně část Tribuny Sever nicméně té mozaice nenávisti bohužel podlehla. A podepsala se pod největší ostudu klubu za hodně dlouhou dobu, jak to nakonec upřímně řekl i Jaroslav Tvrdík.
Nyní půjde o to, zda jeho poslední slova plná lítosti a omluv i tvrdě vypadající opatření nebudou opět jen letmým výstřelem do tmy bez reálného dopadu na dlouhodobé dění v klubu.
Upřímně? Neměla by být. Protože nejspíš i slávistickému bossovi už dobře dochází, že toto nastavení se jednoduše obrací přímo proti zájmům Slavie. A že přestože jeho klub lize zaslouženě vévodí, tohle Slavii poškozuje a dělá ostudu i celé soutěži a českému fotbalu.
A je nakonec jedno, jestli jde o zakuklence se světlicemi v rukou nahánějící po trávníku hráče soupeře, nebo o Tomáše Chorého, který už se bohužel v rámci ligy stal symbolem pro zákeřnost.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46