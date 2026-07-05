Trump volá Infantinovi, Rusko se vrací. Sport se klaní mocným a cesta zpátky už není
KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Dvě zprávy z posledních dnů do sebe zapadají až nečekaně dokonale. FIFA našla cestu, jak po telefonátu Donalda Trumpa Giannimu Infantinovi odložit trest pro amerického útočníka Folarina Baloguna. MOV zase otevřel dveře zpět Rusku, přestože válka proti Ukrajině zdaleka neskončila. Není to náhoda. Je to stejný příběh ve dvou verzích. A svou roli v něm hraje i evropský pohled na věc s lehkou mírou pokrytectví…
Kulisy jsou jiné, ale mechanismus velmi podobný. Silný hráč zatlačí. Sportovní instituce uhne. Právníci najdou formulaci, jak věc vysvětlit. A veřejnosti se řekne, že všechno proběhlo podle pravidel.
Jenže právě v tom je problém.
Sport se pořád rád tváří jako svět jasných mantinelů. Faul je v tomto světě faul. Trest je trest. Jenže v praxi čím dál častěji vidíme, že pravidla platí až do chvíle, než narazí na někoho opravdu mocného.
Prezident USA zavolá šéfovi FIFA, protože hráč jeho země dostal červenou kartu a má přijít o důležité utkání. A najednou se najde bezprecedentní cesta, jak trest odložit. Ne zcela zrušit, to už by bylo moc. Stačí ho pozastavit, opřít o paragraf, schovat za práci „nezávislé komise“.
Jenže sport nežije jen z paragrafů a zápisů z disciplinárních komisí. Žije také z důvěry. A ta mizí ve chvíli, kdy si fanoušek začne říkat, že neplatí stejná pravidla pro všechny.
Případ Folarina Baloguna není jen detail jednoho zápasu. Je to obraz fungování současných největších sportovních organizací, v jejichž vnímání se pravidla dají přizpůsobit situaci, pokud se to opravdu vyplatí.
Tohle není náhodné selhání systému. Tohle je svým způsobem systém v praxi. Byť v tomto konkrétním případě prezentovaný díky velkohubosti Donalda Trumpa opravdu hodně „nešikovně“.
Chtěl bych vidět šéfa FIFA vteřinu poté, co se dozvěděl, jak se Trump chlubí tím, jak to pro Ameriku zase zařídil...
Infantino? Diplomat s vlastností chameleona
Jinak ale Gianni Infantino upřímně už dávno nepůsobí jako muž, který drží politiku od fotbalu dál. Naopak. Spíš je to někdo, kdo mocné politiky s fotbalem svázal pevněji než kdokoliv před ním. Jednou šlo o Kreml, potom Dauhá, pak Rijád, teď Washington.
Infantinova mise fakticky začala šampionátem v Rusku v roce 2018. Tam dostal od Vladimíra Putina dokonce Řád přátelství. Před šampionátem v Kataru se zase odstěhoval do Dauhá a prohlásil, že se cítí být Katařanem a Arabem. Saúdská Arábie zase získala mistrovství světa 2034 ve volbách, které připomínaly spíš předem připravené představení než skutečnou soutěž.
A současný vztah FIFA s Trumpem? Asi nejlépe ho dokumentuje fakt, že kanceláře FIFA sídlí v Trump Tower v New Yorku. Fotbalové trofeje v Oválné pracovně už pak jsou jen doplňková dekorace.
Ano, tohle už není obyčejná diplomacie. To je chameleonský způsob fungování. Pokaždé jiná tvář, pokaždé jiný jazyk, ale vždy stejný cíl – být co nejblíže těm, kteří mají peníze, vliv a schopnost dodat světovému sportu kulisy, po nichž touží.
Na druhou stranu je nutné vnímat, že úkolem FIFA není být morálním majákem. Je to obrovská mocenská organizace, která prodává největší sportovní show na světě. A potřebuje k tomu státy, stadiony, bezpečnost, peníze, televizní trhy, politické garance. A čím větší turnaje pořádá, tím víc je závislá na těch, kteří to všechno umějí dodat.
Prezident FIFA Gianni Infantino a Donald Trump s červenou kartou • Profimedia
Právě proto se tak ochotně pohybuje kolem silných.
A MOV? Dělá v principu totéž. Jen používá trochu vznešenější jazyk. Mír. Jednota. Olympijské hodnoty. A teze, že sportovci nemají trpět za rozhodnutí vlád a politika se do sportu nemá vůbec plést.
Zní to dobře. Nicméně problém nastává ve chvíli, kdy se tenhle princip používá tak, že v praxi pomáhá hlavně těm silnějším. Když sportovec nebo malý svaz přijde s politickým gestem, pravidla apolitičnosti se uplatní tvrdě a okamžitě. Když se ale řeší velké státy, peníze, pořadatelství, návrat Ruska nebo vztahy s mocnými režimy, najednou se najde mnohem širší výklad.
Ne nutně proto, že by si MOV nebo FIFA každý den protiřečily v paragrafech. Spíš proto, že jejich neutralita v reálném světě nikdy nedopadá neutrálně.
Takže když někdo řeší lidská práva, často je to moralizování a tahání politiky do sportu. Když ale někdo mocný z politiky přinese peníze, stadiony, bezpečnost a garance, říká se tomu partnerství. A to slovo dnes ve sportu zakryje skoro všechno.
Režimy. Války. Propagandu.
FIFA i MOV dnes mocným prodávají především jednu žádanou ingredienci - p pozornost celého světa. A ta je extrémně drahá. Protože kdo ji získá, může se na pár týdnů opravdu stát opravdu pupkem světa. A tvářit se přitom právě tak, jak potřebuje.
Může ukázat stadiony, hymny, děti s vlaječkami, celebrity, legendy, fanoušky, sám sebe. Prostě využít tu obrovskou sportovní kulisu na plné pecky.
Ale taková kulisa něco stojí. Potřebuje stadiony, letiště, hotely, bezpečnost, daňové výjimky, politické garance. Potřebuje mocné státníky. Takže čím větší akce FIFA a MOV vytvářejí, tím víc jsou na mocných závislé.
Takže ne, politika se do sportu neplete. Ona už v něm dávno sedí v první řadě. Má vlastní VIP vstup a přímou linku na vedení. A chtít ty dva světy oddělit je iluzí, protože už jsou dávno pevně prorostlé.
Evropská bublina i trocha pokrytectví
A pak je tu ještě jedna věc, kterou si v Evropě často nechceme připustit. Díváme se na to všechno hodně jen ze své bubliny.
Z prostoru, kde ještě donedávna nejvíc platily demokratické principy západní civilizace. Kde jsme si zvykli věřit, že právní stát, lidská práva, svoboda slova a odpor k agresi jsou nad vším. A myslíme si, že když něco vnímáme jako morální hranici my, musí ji stejně vnímat i ostatní.
Jenže svět takhle nefunguje.
Velká část Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky se na válku Ruska s Ukrajinou nebo na bratříčkování bafuňářů s politiky nedívá našima očima. Mají vlastní kulturu, vlastní autoritářské systémy i obchodní zájmy.
Tohle není omluva pro Rusko. Ani pro FIFA. Ani pro MOV. Je to jen připomenutí, že evropský pohled není zdaleka celý svět. My vidíme Ukrajinu právem jako zásadní morální hranici. Ten konflikt je blízko. A rozumíme mu. Většinově víme, kdo je agresor a kdo se brání. A také se toho celého trochu bojíme. Cítíme, že se tam tak trochu rozhoduje i o nás.
Jenže jinde na této planetě také umírají lidé. Nespravedlivě, brutálně, zbytečně. V konfliktech, kterým ovšem nerozumíme. Které jsou pro nás daleko. Které se nevejdou do našich debat, protože nemají srozumitelný evropský obraz dobra a zla. A také je upřímně často vůbec nesledujeme, takže ani nemůžeme volat - i tato země (stejně jako Rusko) nemá pod pěti kruhy co dělat...
A v tom je zase naše povrchnost.
Pro mnoho zemí mimo Evropu prostě není návrat Ruska do olympijského provozu žádný problém. Je to součást širšího obchodu s vlivem, penězi, bezpečností a vlastními zájmy. A právě proto se FIFA a MOV často nechovají podle našich představ.
Protože Gianniho Infantina a Kirsty Coventryovou, šéfku MOV, budou volit delegáti z celého světa – ti evropští tvoří zhruba jen jednu čtvrtinu z nich. To sice není bezmocná síla, ale také nemusí být ta hlavní, určující…
Znamená to, že máme své hodnoty odložit? Nikoliv. Znamená to, že se nemáme až tolik divit, proč je s námi celý svět nesdílí se stejnou naléhavostí.
Sportovní organizace tohle vědí velmi dobře. Proto jednou mluví jazykem hodnot, podruhé jazykem trhu, potřetí jazykem neutrality a počtvrté jazykem „respektu ke kulturním rozdílům“. Podle toho, kdo je zrovna publikum...
Bez mrknutí oka se přizpůsobují každému, kdo má dost peněz, vlivu nebo moci.
Cesta zpátky? Upřímně – podle mě žádná není. Ne proto, že by sport musel být z principu špinavý. Ale proto, že tyto obří akce s globálním zásahem vyrostly do velikosti, která už bez mocných tohoto světa nemůže fungovat.
A také proto, že svět není – a nikdy nebyl – jeden morální prostor. I přes globalizaci zůstává v tomto ohledu roztříštěný. A na konci dne ho pevněji než jakékoliv hodnoty propojuje jediná věc: peníze.
To není morální povzdech. To je holé konstatování.