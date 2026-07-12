Chaos na Oktagonu! Poražený se zbláznil. A Novotný? Nezvládl reakci ani komentování
KOMENTÁŘ MARIÁNA ŠUSTRA | Opakovaně fauloval, prohrál na body, verdikt nepřijal a ještě rozpoutal melu v kleci. Dnes již bývalý šampion Kerim Engizeka absolutně nezvládl porážku s Krzysztofem Jotkem v hlavním zápase sobotního Oktagonu v Kolíně nad Rýnem. Vedení mělo jasně ukázat, že ani ty největší hvězdy si nemohou dovolit, co se jim zlíbí. To ale nenastalo. Spolumajitel ligy Ondřej Novotný dál straní Turkovi. Než aby odsoudil jeho hysterický výstup, relativizuje jeho prohru.
Namísto toho, aby se po boji soupeři Krzysztofu Jotkovi omluvil za chytání pletiva, rány do zátylku i pod pás, ryčel Kerim Engizek ublíženě do mikrofonu, že je výsledek nespravedlivý. Jako dítě, které se ještě nestačilo naučit prohrávat, sám sebe označoval za vítěze a šampiona. Záhy poté odstartoval strkanici a odnesl si zlatý opasek, aby „výhru“ slavil s fanoušky na hotelu.
A jak zareagovalo vedení? Argumentace emocemi a jasné stranění poraženému, které bylo ostatně patrné i během vysílání, jež komentoval spolumajitel ligy Ondřej Novotný.
„V sázce bylo pro oba tak moc, emoce byly… Je to sport a nenalhávejme si, že nic podobného se neděje v jiném sportu. A nakonec se ani nic nestalo, což je perfektní. Nenastala žádná bitka, ani zranění. Jen hádka. Někteří lidé skočili do klece, z čehož nemáme radost,“ snažil se Novotný zlehčit celý incident na tiskové konferenci.
Video záznam pořízený fanoušky a kolující po sociálních sítích přitom jasně ukazuje, jak někdo z Engizekova týmů začal na Jotkovu skupinku útočit pěstmi a sám Engizek se pak rozeběhl a skočil do vřavy po hlavě.
Promotéři tisíckrát omílají frázi: „Bojovník není víc, než organizace.“ V případě velkých hvězd tohle zjevně neplatí a Engizek jednou z nich je. Pro německý trh je natolik důležitý, že Oktagon chce, aby vyhrával, v lecčem mu vychází vstříc a zjevně mu také promíjí, co by v případě jiných byl skandál minimálně na důtku či pokutu.
Úzká skupina bojovníků a jejich týmy teď vidí, že výstřelky jako ten sobotní prochází a hranice je zas o kus dál. Po takovém incidentu má ze strany vedení nastat důrazné odsouzení a požadování omluvy po hříšníkovi.
Novotný ale na tiskové konferenci více hloubal nad tím, zda by se Engizekovi neměla zrušit prohra kvůli jednomu nejednoznačnému faulu.
Novotný: Faul? Je to na komisi
Přestupků se Engizek dopouštěl napříč celým utkáním. Koleno do rozkroku však vzbuzuje kontroverze. Rozhodčí ho vyhodnotil jako faul, Engizek i Novotný ale tvrdí, že koleno zasáhlo břicho nad suspenzorem. Žádná kamera nicméně nebyla v úhlu, aby bylo možné tento moment přesvědčivě posoudit. Novotný se ale v roli komentátora nezdráhal rezolutně prohlásit: „Jotko zahrál velké divadlo.“
Promotér a spolumajitel stáje začínal kariéru právě jako televizní komentátor a stále patří ke špičce tohoto řemesla v České republice. Výkon při tomto utkání se ale mezi ty povedené rozhodně nezapíše. Komentoval jasně ve prospěch Engizeka, od posuzování faulů na rozkrok, zátylků, efektivních úderů až po popis celkového průběhu.
Jasně, výhra Engizeka je pro Oktagon byznysově daleko výhodnější, a tak je pochopitelné, že mu Novotný více přeje. Jako komentátor má být ale objektivní a měřit oběma stejně už kvůli divákům, pro něž je MMA stále ještě nový sport a učí se ho chápat. Momenty, kdy se Jotkovi v posledním kole podaří strh na zem a v živém přenosu zazní zklamané „aj, tohle je zlé,…“ jsou do očí i uší bijící. Polákovy povedené údery se pro jistotu obešly úplně bez komentáře.
Novotný na tiskové konferenci sice uznal, že byl Jotko několikrát faulován a rozhodčí měl být přísnější. Stále se držel teze, že klíčový přestupek byl právě ten, k němuž podle něj nedošlo, a souboj tak neměl být zastaven.
„Bylo mi řečeno trenérem (Engizeka), že podají protest kvůli ráně kolenem. V mých očích to bylo trefené dobře, nikoliv do rozkroku,“ podotkl. „Víme, že protesty v MMA většinou nevycházejí, ale tento možná… Uvidíme. Je to na komisi. Úplně chápu Kerima, že z toho šílel. Krzysztof i lidi z toho taky šíleli. Bojovníci dávají v sázku své životy, a proto jsou pak ty emoce tak vyhrocené. Jejich týmy pak za mnou přišly a omluvily se, takže si myslím, že zítra bude vše snazší a můžeme se o tom začít bavit,“ povídal Novotný.
S daleko lepším prohlášením přišel parťák českého promotéra, Pavol Neruda. „Zkontrolujeme video a podíváme se, kdo se jak choval a co se přesně stalo. Konkrétní důsledky z toho vyvodíme později. Emoce jsou akceptovatelné, ale tohle nepatří do klece, obzvlášť po tak skvělém zápase. Učíme lidi i děti, že boj patří do zápasu. Když nejste pod kontrolou, jděte do místní tělocvičny a dejte svoji energii správným směrem a buďte jako elitní sportovci dobrým příkladem. Uděláme vše, aby se to již neopakovalo,“ řekl slovenský boss.
Ona opatření, která Neruda zmiňuje, musí být transparentní a férová. Stejně jako při komentování utkání i v tomto ohledu musí jít byznysové zájmy na chvíli stranou, aby organizace jasně vytyčila hranice.