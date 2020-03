Na biatlonu prázdno a v Edenu plno? Jen polovičaté rozhodnutí | iSport.cz

Tady něco nesedí. Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude mít od zítřka zavřené brány. Nedělní závody s hromadným startem proběhnou v hromadném tichu. Sinobo Stadium v Praze bude ve stejný den naopak našlapané , na derby Slavia – Sparta přijde kolem 20 000 lidí. Je to tak správně?

Bezpečnostní rada státu se ve středu ráno usnesla, že se kvůli koronaviru nebudou omezovat hromadné akce. Jenomže své rozhodnutí ve skutečnosti nemá v úmyslu praktikovat. Zatímco zápasy fotbalové či hokejové ligy nebo kulturní akce poběží dál, na biatlon v Novém Městě dál diváci nemůžou.

Vysvětlení tohoto nesouladu z úst premiéra Andreje Babiše je přitom doslova neuvěřitelné. „Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad sto tisíc lidí,“ uvedl Babiš.

Vypadá to spíš, že ministerskému předsedovi uniká, že přes sto tisíc lidí byla předpokládaná celková návštěva čtyř závodních dní na Vysočině. To znamená, že na biatlon mělo každý den dorazit kolem 25 – 30 000 lidí. Oproti návštěvě na fotbalovém derby to tedy není tak zásadní rozdíl.

Samozřejmě nelze zpochybnit, že situace kolem epidemie koronaviru je citlivá, s nejasným vývojem. Lidé s mocí a zodpovědností musí jednat tak, aby běžné lidi chránili, pokud je to třeba.

Koronavirus ONLINE: Bez fanoušků jen biatlon, fotbal i hokej bez omezení

Bylo ale opravdu nutné zabránit fanouškům v návštěvě biatlonového svátku? Pokud se členové Bezpečnostní rady státu shodují na tom, že je třeba uchránit občany před sdružováním po desítkách tisíc, je nesmyslné, aby fanoušci nemohli na biatlon a zároveň šli na fotbalové derby.

Pokud existuje reálné riziko, že by biatlonová bonanza mohla přispět k růstu epidemie, pak je jasné, že je riskantní i derby.

Z druhé strany, pokud fanoušci můžou na derby, je holý nesmysl bránit lidem v návštěvě biatlonu. Je to polovičaté rozhodnutí, které ze dvou naprosto srovnatelných akcí paradoxně zničí tu jednoznačně organizačně náročnější a finančně nákladnější.

Když se biatlonista Michal Krčmář dozvěděl o plánu nepustit fanoušky na tribuny Vysočina areny, nazval to nejhorším možným řešením. V souvislosti s rozhodnutím pustit lidi na fotbal a na hokej s tím lze jenom souhlasit. V téhle chvíli se jeví jako naprosto prázdné a zbytečné gesto.