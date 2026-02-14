Já, STR: Tady je průvodce po osudu Ester Ledecké. A proč nemohla jinak
KOMENTÁŘ MARTINA HAŠKA PŘÍMO Z ITÁLIE | Ester Ledecká na sobě nosí komiksové kombinézy, a nejen jimi evokuje představu hrdinky s nadpřirozenými schopnostmi. Je to ovšem jen roztomilá hra, která jí dává sílu pro její originální misi. Na letošní olympiádě, kde skončila bez medaile, zraněná, oslabená a bolavá, se ukázalo, že pod maskou super hrdinky je normální žena. Nikdy to nebylo jinak. O to je její příběh silnější. Program alpského lyžování na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Tenkrát pod kopcem v korejském Čongsonu seděla Ester Ledecká před nabitým a šokovaným sálem plným žurnalistů světového tisku, jak se říká.
„Ester, proč, prosím vás, nosíte na tiskovce lyžařské brýle?“ zvedl se jeden z novinářů.
„To je moje značka. Na rozdíl od ostatních holek jsem nebyla připravená, že sem budu muset jít. Nemám make-up,“ zahlásila Ledecká.
Dnes už legendární historka z olympiády v roce 2018 o ní vypovídá asi víc, než by si přála. Ty brýle možná zakrývaly její tvář bez šminek. Fungovaly ovšem taky jako bezpečný závoj před vnějším světem. Ester má nesmírně bohatý vnitřní svět, ale není ráda, když do něj někdo zírá. Zřejmě i proto tak těžce nesla, když se minulou neděli v Livignu rozplakala před fanoušky, prezidentem Pavlem a vlastně celým světem poté, co v paralelním obřím slalomu na snowboardu senzačně vypadla v olympijském čtvrtfinále.
Dokonce se za ty slzy omluvila! Na slzy má právo každý. Uleví, vyplaví to zlé a špatné. Dovolí se zase nadechnout a jít dál. Jsou taky znakem aktuální slabosti, citlivosti. A dívce Ester vadí, že ji svět vidí, jak jí teče nudle po bradě.