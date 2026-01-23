Anglické týmy dominují v evropských pohárech. Dožene je únava v Premier League?
KOMENTÁŘ EXPERTA CANAL+ SPORT | Osm anglických týmů se v týdnu představilo na evropské scéně. Celková bilance? Šest výher, dvě prohry. Bez bodů zůstal jen Manchester City v Lize mistrů a Nottingham Forest v Evropské lize. V prestižní Champions League je po sedmém kole ligové fáze hned pět anglických celků v nejlepší osmičce. Za těchto okolností by postupovaly přímo do osmifinále. Jak se výsledky z evropských soutěží promítají do domácí soutěže? A co nabídne Premier League o víkendu?
Už příští týden se rozhodne o přímých postupujících do osmifinále Ligy mistrů i Evropské ligy. Zápasy posledního kola ligové fáze už může vypustit Arsenal (Liga mistrů) i Aston Villa (Evropská liga). Oba kluby mají dostatečný počet bodů a další fázi evropské soutěže tak mají „v kapse“.
Velmi dobře rozehrané má své působení v prestižní Champions League Liverpool (4. místo), Tottenham (5.), Newcastle (7.) i Chelsea (8.). Zajímavé je, že v Premier League zůstávají všechny čtyři zmíněné týmy aktuálně pod očekáváním expertů.
Právě probíhající sezona nejvyšší anglické soutěže je zatím extrémně vyrovnaná. Vždyť rozdíl mezi čtvrtým Liverpoolem a patnáctým Bournemouthem je jen devět bodů. Pokud začneme právě úřadujícím šampionem, musíme zmínit, že ze 22 zápasů už dvanáctkrát ztratil. Jako ostudné se jeví tři domácí remízy se všemi třemi nováčky nebo například aktuální série čtyř ligových zápasů bez výhry. Na vedoucí Arsenal ztrácí tým trenéra Arneho Slota už čtrnáct (!) bodů. V sobotu v podvečer ho čeká duel na jihu Anglie - s patnáctým Bournemouthem.
Šestá Chelsea se „sžívá“ s novým trenérem Liamem Roseniorem. Ambice vedení musí zahrnovat postup do Ligy mistrů a to vzhledem k silné konkurenci nebude jednoduché. Nejmladší sestavu v lize často „potápí“ zranění opor. Cole Palmer v této sezoně není stoprocentně fit a stále časté problémy má i kapitán Reece James. V neděli čeká klub ze Stamford Bridge výlet na hřiště Crystal Palace, tedy londýnského rivala.
Šlágr Arsenalu s United i dva Konferenční přenosy
Vypadá to, že osmý Newcastle jde „konečně nahoru“. Tým ze St. James' Parku měl pomalý rozjezd do sezony, ale v posledních duelech vypadá silně jak v obraně, tak v útoku. Letní posila Yoanne Wissa začíná dávat góly a manažer Eddie Howe v rozhovorech chválí i pevnou defenzivu. Magpies čeká v neděli ostrý test. Na svém stadionu přivítají třetí Aston Villu.
Dá se říct, že Spurs hrají v Premier League v této sezoně stejně jako na konci minulého ročníku. Nepřesvědčivé výsledky a velmi slabý, na oko „nudný“ herní projev, jen prohlubuje frustraci fanoušků klubu ze severního Londýna. Aktuálně čtrnácté místo v lize týden co týden otevírá otázku důvěry v nového trenéra Thomase Franka. Naváží kohouti na úterní vítězství proti Borussii Dortmund (2:0) a uspějí v sobotu i na hřišti nováčka z Burnley?
Předpověď počasí na víkend? Nic moc. O to víc může lákat čas u televize s nejvyšší anglickou soutěží. Program CANAL+ Sport chystá Konferenční přenos jak na sobotu (15.55), tak na neděli (14.55). Sledovat ho můžete jako tradičně na programu CANAL+ Sport 4.
Hitem neděle je pak šlágr 23. kola mezi prvním Arsenalem a pátým Manchesterem United (výkop 17.30). Tým CANAL+ Sport pro vás chystá dvojité studio Match Time se startem už ve 14.30, a zároveň duelem Chelsea - Crystal Palace.
Shrnutí celého kola pak uvidíte v pořadu Extra Time v tradičním čase (20.00).
Přeju hezký víkend s Premier League!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40:14
|50
|2
Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45:21
|43
|3
Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33:25
|43
|4
Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33:29
|36
|5
Manchester Utd.
|22
|9
|8
|5
|38:32
|35
|6
Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36:24
|34
|7
Brentford
|22
|10
|3
|9
|35:30
|33
|8
Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32:27
|33
|9
Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23:23
|33
|10
Everton
|22
|9
|5
|8
|24:25
|32
|11
Fulham
|22
|9
|4
|9
|30:31
|31
|12
Brighton
|22
|7
|9
|6
|32:29
|30
|13
Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23:25
|28
|14
Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31:29
|27
|15
Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|35:41
|27
|16
Leeds
|22
|6
|7
|9
|30:37
|25
|17
Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21:34
|22
|18
West Ham
|22
|4
|5
|13
|24:44
|17
|19
Burnley
|22
|3
|5
|14
|23:42
|14
|20
Wolves
|22
|1
|5
|16
|15:41
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup