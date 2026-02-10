Seděl jsem za lavičkou City a slyšel, co Guardiola říká Haalandovi. Je (dál) nejlepší na světě?
KOMENTÁŘ EXPERTA CANAL+ SPORT | „You have to move, Erling! You have to move!“ Sedět na stadionu Anfield při šlágru 25. kola anglické Premier League mezi Liverpoolem a Manchesterem City přímo za lavičkou Pepa Guardioly je originální zážitek. Pravda, toto „reportérské“ místo nenabízí monitor a vlastně ani střechu nad hlavou. Na druhé straně ale můžete sledovat to, co divák u televize (ani na jiném místě na stadionu) zkrátka nevidí. Phila Fodena v záchvatu smíchu po hlasitých nadávkách liverpoolských fanoušků s tradičním „Scouse“ přízvukem. Neustálou komunikaci mezi trenérem brankářů a Gianlugim Donnarummou. Ostrou verbální „masáž“ čtvrtého rozhodčího od realizačních týmů obou klubů. Nebo ostrá gesta a „hádku na dálku“ právě mezi Pepem Guardiolou a Erlingem Haalandem.
V tabulce anglické Premier League druhý Manchester City v neděli potřeboval na stadionu šestého Liverpoolu vyhrát, aby se opět přiblížil prvnímu Arsenalu na rozdíl (jen) šesti bodů.
Zápas to byl speciální nejen pro oba kluby, ale konkrétně i pro Erlinga Haalanda. Byť norský obr stále vede ligovou tabulku střelců (aktuálně 21 gólů), ze hry se v rámci anglické soutěže trefil naposledy loni 20. prosince do sítě West Hamu. Velmi vzácně se dokonce před zápasem spekulovalo o tom, jestli ho „Pep“ postaví do základní sestavy. Šanci nakonec dostal…a opět ji dokázal využít.
Erling Haaland versus Virgil van Dijk. Pokud si libujete ve sledování individuálních „mini soubojů“, v tomto směru toho anglický fotbal o mnoho víc nabídnout nemůže. Pravděpodobně nejlepší fotbalový útočník současnosti sváděl od prvních minut tvrdou bitvu s lídrem, ikonou a stoperem Liverpoolu FC. Souboje to byly vyrovnané, ale po dobrých dvaceti minutách přišla první „sprcha“ legendárního kouče právě směrem k hvězdnému ostrostřelci.
„Erlingu, jestli chceš míč, musíš se začít hýbat,“ křičel Pep ambiciózně ke středovému kruhu. I přes desítky tisíc řvoucích fanoušků musel Haaland tato slova slyšet. Instinktivně mávnul rukou a podíval se do země. Guardiola si odplivl, dal ruce do kapes, sklopil pohled a začal naštvaně pochodovat ve své technické zóně.
I přes to, že byl Manchester City v prvním poločase lepší, odcházeli hráči obou týmů do šaten za stavu 0:0. Sám Haaland měl dvě slibné příležitosti, ale Alissona nepřekonal. Několik novinářů dokonce o poločase začalo přemýšlet o tom, jestli by útočník měl v duelu kvůli nevýraznému výkonu předčasně skončit.
Guardiola ho na hřišti nechal, ovšem po gólu Dominika Szoboslaie se při přerušení přímo u lajny nadechl ještě víc a hlasitě si říkal o pozornost. „Erling, Erling, Erling!“ Bylo jasné, že Haaland už bude muset zareagovat. „Whaaaaat?!?!…,“ ozvalo se z poloviny hřiště. Norský útočník si nebral servítky. Rozčílený probodl svého „bosse“ pohledem. Ten překvapivě nereagoval.
Pokud máte rádi Premier League, asi víte, jak nedělní duel dopadl. Erling Haaland vyhrál ještě před nastavením důležitý souboj s Konatem a hlavou přihrál přesně na vyrovnávací gól Bernarda Silvy. V čase 90+3 sám utkání rozhodl proměněnou penaltou. Konečný stav? 2:1 pro Manchester City. Mimochodem, pro Haalanda to byl první (!) ligový gól v kariéře na Anfieldu.
Z vlastní zkušenosti si troufnu napsat, že pokud byste se v pozápasovém rozhovoru zeptali Pepa Guardioly na výkon nejlepšího střelce soutěže, mluvil by španělský trenér jen pozitivně. Zkrátka, emoce k fotbalu patří a je možné, že i ostřejší slova od manažera můžou Haalanda vybičovat k ještě lepším výkonům.
Není čas odpočívat. Premier League nabízí anglický týden. V této sezoně extrémně vyrovnaná soutěž pokračuje už v úterý čtyřmi duely! Tým televize CANAL+ Sport reaguje a do programu zařazuje kromě přímých přenosů všech zápasů 26. kola i Konferenční přenos na úterní i středeční večer!
Přeju příjemnou zábavu u sledování anglické Premier League!
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49:17
|56
|2
Manchester City
|25
|15
|5
|5
|51:24
|50
|3
Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36:27
|47
|4
Manchester Utd.
|25
|12
|8
|5
|46:36
|44
|5
Chelsea
|25
|12
|7
|6
|45:28
|43
|6
Brentford
|25
|12
|3
|10
|39:34
|39
|7
Liverpool
|25
|11
|6
|8
|40:35
|39
|8
Everton
|25
|10
|7
|8
|28:28
|37
|9
Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27:29
|36
|10
Fulham
|25
|10
|4
|11
|35:37
|34
|11
Bournemouth
|25
|8
|10
|7
|41:44
|34
|12
Newcastle
|25
|9
|6
|10
|35:36
|33
|13
Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|26:29
|32
|14
Brighton
|25
|7
|10
|8
|34:33
|31
|15
Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35:35
|29
|16
Leeds
|25
|7
|8
|10
|34:43
|29
|17
Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25:38
|26
|18
West Ham
|25
|6
|5
|14
|31:48
|23
|19
Burnley
|25
|3
|6
|16
|25:49
|15
|20
Wolves
|25
|1
|5
|19
|16:48
|8
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup