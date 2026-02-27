Londýnské derby opět i s Petrem Čechem. Přijde podobný scénář jako na podzim?
KOMENTÁŘ EXPERTA CANAL+ SPORT | Jedenáct kol zbývá do konce aktuální sezony fotbalové Premier League. Pro samotné kluby přichází fáze, ve které se už „začne lámat chleba“. Páteční los evropských pohárů nastínil i pro favority anglické soutěže náročnost následujících tří měsíců. Fanoušky ale zajímá hlavně boj o titul. Z pohledu statistik se dá popsat jednoduše. Pokud Manchester City vyhraje své poslední ligové duely, získá titul tým Pepa Guardioly. Pokud stejným způsobem uspěje Arsenal, slavit bude tým Mikela Artety. První překážka čeká Kanonýry v neděli. Na Emirates přijede Chelsea!
Petr Čech opět u duelu Arsenal - Chelsea? Ano, v neděli se to opravdu stane! Legendární brankář bude celé odpoledne v pražském centru CUBEX na akci pořádané společnostmi CANAL+ Sport a Livesport. Diváci, kteří si koupí vstupenku, uvidí exkluzivní předpremiéru nové rozhovorové série Petra Čecha s názvem Big Pete. V úvodní epizodě se vedle Petra Čecha představí John Terry, legendární stoper Chelsea FC.
Bývalý reprezentační brankář prozradí i zážitky z natáčení, zavzpomíná na klíčové momenty kariéry a hlavně zkusí přiblížit zákulisí londýnského derby mezi Chelsea a Arsenalem. Oba bývalé kluby Petra Čecha si to v neděli rozdají na Emirates Stadium v rámci 28. kola anglické Premier League. Ve zmíněném centru CUBEX si fanoušci duel vychutnají za doprovodu živého komentáře Ondřeje Lípy. Součástí události je i debata s hosty, vědomostní kvíz i pestrý doprovodný program.
Uvidíme reprízu listopadového duelu?
Možná si pamatujete na červenou kartu Moisesa Caiceda. Chelsea hrála v listopadu v ligovém duelu s Arsenalem 1:1. Blues šli na Stamford Bridge do vedení i přes to, že hráli od 38. minuty v oslabení. Na úvodní branku Chalobaha zareagoval vyrovnávacím gólem Merino. Tenkrát Blues ještě vedl Enzo Maresca, V neděli si už první velký ligový duel se severolondýnským soupeřem „užije“ Liam Rosenior. V tabulce pátá Chelsea ztrácí na vedoucí Arsenal aktuálně 16 bodů.
Mikel Arteta, manažer Kanonýrů, je na ostrovech „expertem“ na derby. O víkendu ho čeká už sedmdesáté. Z prvních 69 jich vyhrál hned 42. V tomto směru je nejlepším manažerem v historii anglické Premier League. Má dokonce větší úspěšnost než José Mourinho (2.) nebo Mauricio Pochettino (3.). Jak dopadne to nedělní? Sledovat ho můžete na obrazovkách televize CANAL+ Sport. Studio Match Time startuje v 17 hodin, přímo ze hřiště se s postřehy přihlásí reportér Marek Skáčik.
Nechcete o nic přijít? Pusťte si Konferenční přenos
Pokud patříte mezi fanoušky, kteří chtějí mít přehled o všech duelech kola, nezapomeňte na sobotní i nedělní Konferenční přenos! Díky němu nepřijdete o nic podstatného ze zápasů, které se hrají shodně ve stejný čas. Góly, velké šance i ostré zákroky brankářů. To všechno uvidíte živě během dvou hodin na programu CANAL+ Sport 4.
Když se v závěru vrátíme k boji o titul, Manchester City hraje v sobotu večer (18:30) na hřišti nevyzpytatelného Leedsu United. Tým Pepa Guardioly vyhrál posledních 5 soutěžních zápasů v řadě a i na výrazu španělského manažera z předzápasové tiskové konference bylo cítit, že „Cityzens“ cítí šanci!
Přeju krásný víkend s nejlepší fotbalovou ligou na světě!
Program 28. kola Premier League • CANAL+ Sport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|28
|18
|7
|3
|56:21
|61
|2
Manchester City
|27
|17
|5
|5
|56:25
|56
|3
Aston Villa
|27
|15
|6
|6
|38:28
|51
|4
Manchester Utd.
|27
|13
|9
|5
|48:37
|48
|5
Chelsea
|27
|12
|9
|6
|48:31
|45
|6
Liverpool
|27
|13
|6
|8
|42:35
|45
|7
Brentford
|27
|12
|4
|11
|40:37
|40
|8
Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|43:45
|38
|9
Everton
|27
|10
|7
|10
|29:31
|37
|10
Fulham
|27
|11
|4
|12
|38:41
|37
|11
Newcastle
|27
|10
|6
|11
|38:39
|36
|12
Sunderland
|27
|9
|9
|9
|28:33
|36
|13
Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|29:32
|35
|14
Brighton
|27
|8
|10
|9
|36:34
|34
|15
Leeds
|27
|7
|10
|10
|37:46
|31
|16
Tottenham
|27
|7
|8
|12
|37:41
|29
|17
Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|25:39
|27
|18
West Ham
|27
|6
|7
|14
|32:49
|25
|19
Burnley
|27
|4
|7
|16
|29:52
|19
|20
Wolves
|28
|1
|7
|20
|18:51
|10
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup