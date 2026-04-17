Zápas sezony City vs. Arsenal! Zajímavé vyjádření Guardioly a výjimečný televizní program

Vzájemný souboj ve finále Ligového poháru ovládl Manchester City
Martin Minha
Blogy
KOMENTÁŘ MARTINA MINHY | Pokud je vám jedno, který tým v aktuálním ročníku anglické fotbalové Premier League získá titul, musíte mít radost. Bitva o titul je vzhledem k výsledkům z posledních týdnů pořádně dramatická! Londýnský Arsenal má 6 kol před koncem soutěže sice stále šestibodový náskok, ovšem Manchester City má jeden duel k dobru a hlavně…nedělní utkání „o všechno“ hraje na svém Etihad Stadium! Ovládne duel „ověřený vítěz“ Pep Guardiola nebo se konečně dočká Mikel Arteta? 

„Škoda, že v této sezoně netočíme dokument o naší cestě. Pokud by si divák pustil za dva měsíce jen záznam z dubna, musel by mít pocit, že se nacházíme v poslední trojce. Ono to tak ale není, uvědomme si, co zažíváme a kde se Arsenal aktuálně nachází!“ Manažer Arsenalu, Mikel Arteta, si po středeční postupové remíze 0:0 se Sportingem Lisabon moc dobře na pozápasové tiskové konferenci uvědomoval současnou situaci týmu z Emirates Stadium.

Volně přeloženo: Arsenal je v „mírné herní krizi“. Z posledních pěti soutěžních zápasů vyhrál jen jeden, hned tři prohrál. Čistě statistickou optikou je ale stále šest týdnů před koncem sezony první v nejvyšší anglické soutěži a jako jediný z anglických klubů dokázal postoupit do semifinále prestižní Ligy mistrů. 

Naopak ve formě je tým, který už měsíce Arsenal v lize nahání. Manchester City prohrál v Premier League naposledy uprostřed ledna derby s United. Od té doby ale šestkrát vyhrál a třikrát remizoval. Ve stejném období dokázal také vyhrát Anglický ligový pohár (ve finále porazil právě Arsenal) a postoupit do semifinále FA Cupu. Abychom byli fér, v osmifinále Ligy mistrů nestačil na Real Madrid

Pep Guardiola je pověstný výsledkově silnými závěry v sezonách Premier League. „Pomáhá nám slunce. Nedělám si legraci. V Manchesteru se skoro nevyskytuje. Pokud by ale začalo svítit v listopadu, říkám vám, že bychom už v lednu byli šampiony. Opravdu. Zvedá nám náladu. Nastavení týmu je výjimečné. Mám k dispozici hráče, kteří jsou extrémně soutěživí. Vědí dobře, co nás čeká. Arsenal je finále jak pro nás, tak pro ně.“ I slova španělského stratéga musí jistě pozvednout natěšenost každého fanouška nejvyšší anglické fotbalové soutěže.

Co výjimečného chystá televize CANAL+ Sport?

Jediný vysílatel Premier League v Česku a na Slovensku posílá na ostrovy zatím nejpočetnější tým. Abyste se mohli na šlágr sezony naladit, pustit si studio Match Time přímo z Anglie můžete sólo už v 16:45 na programu CANAL+ Sport 2.

Na hlavním programu CANAL+ Sport bude totiž duelu Manchester City - Arsenal předcházet Merseyside Derby mezi Evertonem a Liverpoolem. K tomuto utkání, mimochodem, vysílá CANAL+ Sport také studio Match Time. Startuje už ve 14:30. 

Během bohatého nedělního fotbalového odpoledne uvidíte i exkluzivní rozhovory s fotbalovými legendami. Do vysílání přímo z Etihad Stadium promluví Martin Keown, Robert Pires nebo Joleon Lescott. Povídat si s nimi budou moderátor Marek Skáčik i experti Karel Poborský a Karel Häring.

Sobota premiérově i s Petrem Čechem 

V závěru sezony se pochopitelně nehraje jen o titul, ale například i o přímou kvalifikaci do Ligy mistrů. V sobotu večer (výkop 21:00) si to na Stamford Bridge rozdá šestá Chelsea se třetím Manchesterem United. Blues prohráli poslední tři ligové duely. Jen jednou se v tomto století stalo, že by si Chelsea připsala 4 ligové porážky v řadě (v roce 2023 pod vedením Franka Lamparda). Využije této „krize“ týmu Liama Roseniora Manchester United?  

Pusťte si i sobotní studio Match Time! Přímo ze Stamford Bridge se totiž přihlásí hvězdná dvojice Karel Poborský - Petr Čech. Legendární český brankář se poprvé představí v roli experta/reportéra CANAL+ Sport. Jak vnímá současný tým Chelsea? Je Robert Sanchez „tou správnou“ jedničkou? A jaké má dnes Petr Čech vlastně vztahy se současným vedením slavného klubu? 

Sobotní studio Match Time startuje už v 18:00 analýzou duelu Spurs-Brighton. Představí se Antonín Kinský znovu v bráně Tottenhamu? A jak si povede italský stratég Roberto De Zerbi proti svému bývalému klubu? 

Užijte si fotbalový víkend s anglickou Premier League! 

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal32217462:2470
2Manchester City31197563:2864
3Manchester Utd.321510757:4555
4Aston Villa32167943:3855
5Liverpool321571052:4252
6Chelsea321391053:4148
7Brentford321381148:4447
8Everton321381139:3747
9Brighton3212101043:3746
10Sunderland3212101033:3646
11Bournemouth321015748:4945
12Fulham321351443:4644
13Crystal Palace311191135:3642
14Newcastle321261445:4742
15Leeds328121239:4936
16Nottingham Forest32891532:4433
17West Ham32881640:5732
18Tottenham32791640:5130
19Burnley32482033:6320
20Wolves32382124:5817
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

