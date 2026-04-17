Zápas sezony City vs. Arsenal! Zajímavé vyjádření Guardioly a výjimečný televizní program
KOMENTÁŘ MARTINA MINHY | Pokud je vám jedno, který tým v aktuálním ročníku anglické fotbalové Premier League získá titul, musíte mít radost. Bitva o titul je vzhledem k výsledkům z posledních týdnů pořádně dramatická! Londýnský Arsenal má 6 kol před koncem soutěže sice stále šestibodový náskok, ovšem Manchester City má jeden duel k dobru a hlavně…nedělní utkání „o všechno“ hraje na svém Etihad Stadium! Ovládne duel „ověřený vítěz“ Pep Guardiola nebo se konečně dočká Mikel Arteta?
„Škoda, že v této sezoně netočíme dokument o naší cestě. Pokud by si divák pustil za dva měsíce jen záznam z dubna, musel by mít pocit, že se nacházíme v poslední trojce. Ono to tak ale není, uvědomme si, co zažíváme a kde se Arsenal aktuálně nachází!“ Manažer Arsenalu, Mikel Arteta, si po středeční postupové remíze 0:0 se Sportingem Lisabon moc dobře na pozápasové tiskové konferenci uvědomoval současnou situaci týmu z Emirates Stadium.
Volně přeloženo: Arsenal je v „mírné herní krizi“. Z posledních pěti soutěžních zápasů vyhrál jen jeden, hned tři prohrál. Čistě statistickou optikou je ale stále šest týdnů před koncem sezony první v nejvyšší anglické soutěži a jako jediný z anglických klubů dokázal postoupit do semifinále prestižní Ligy mistrů.
Naopak ve formě je tým, který už měsíce Arsenal v lize nahání. Manchester City prohrál v Premier League naposledy uprostřed ledna derby s United. Od té doby ale šestkrát vyhrál a třikrát remizoval. Ve stejném období dokázal také vyhrát Anglický ligový pohár (ve finále porazil právě Arsenal) a postoupit do semifinále FA Cupu. Abychom byli fér, v osmifinále Ligy mistrů nestačil na Real Madrid.
Pep Guardiola je pověstný výsledkově silnými závěry v sezonách Premier League. „Pomáhá nám slunce. Nedělám si legraci. V Manchesteru se skoro nevyskytuje. Pokud by ale začalo svítit v listopadu, říkám vám, že bychom už v lednu byli šampiony. Opravdu. Zvedá nám náladu. Nastavení týmu je výjimečné. Mám k dispozici hráče, kteří jsou extrémně soutěživí. Vědí dobře, co nás čeká. Arsenal je finále jak pro nás, tak pro ně.“ I slova španělského stratéga musí jistě pozvednout natěšenost každého fanouška nejvyšší anglické fotbalové soutěže.
Co výjimečného chystá televize CANAL+ Sport?
Jediný vysílatel Premier League v Česku a na Slovensku posílá na ostrovy zatím nejpočetnější tým. Abyste se mohli na šlágr sezony naladit, pustit si studio Match Time přímo z Anglie můžete sólo už v 16:45 na programu CANAL+ Sport 2.
Na hlavním programu CANAL+ Sport bude totiž duelu Manchester City - Arsenal předcházet Merseyside Derby mezi Evertonem a Liverpoolem. K tomuto utkání, mimochodem, vysílá CANAL+ Sport také studio Match Time. Startuje už ve 14:30.
Během bohatého nedělního fotbalového odpoledne uvidíte i exkluzivní rozhovory s fotbalovými legendami. Do vysílání přímo z Etihad Stadium promluví Martin Keown, Robert Pires nebo Joleon Lescott. Povídat si s nimi budou moderátor Marek Skáčik i experti Karel Poborský a Karel Häring.
Sobota premiérově i s Petrem Čechem
V závěru sezony se pochopitelně nehraje jen o titul, ale například i o přímou kvalifikaci do Ligy mistrů. V sobotu večer (výkop 21:00) si to na Stamford Bridge rozdá šestá Chelsea se třetím Manchesterem United. Blues prohráli poslední tři ligové duely. Jen jednou se v tomto století stalo, že by si Chelsea připsala 4 ligové porážky v řadě (v roce 2023 pod vedením Franka Lamparda). Využije této „krize“ týmu Liama Roseniora Manchester United?
Pusťte si i sobotní studio Match Time! Přímo ze Stamford Bridge se totiž přihlásí hvězdná dvojice Karel Poborský - Petr Čech. Legendární český brankář se poprvé představí v roli experta/reportéra CANAL+ Sport. Jak vnímá současný tým Chelsea? Je Robert Sanchez „tou správnou“ jedničkou? A jaké má dnes Petr Čech vlastně vztahy se současným vedením slavného klubu?
Sobotní studio Match Time startuje už v 18:00 analýzou duelu Spurs-Brighton. Představí se Antonín Kinský znovu v bráně Tottenhamu? A jak si povede italský stratég Roberto De Zerbi proti svému bývalému klubu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|31
|19
|7
|5
|63:28
|64
|3
Manchester Utd.
|32
|15
|10
|7
|57:45
|55
|4
Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43:38
|55
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|32
|13
|9
|10
|53:41
|48
|7
Brentford
|32
|13
|8
|11
|48:44
|47
|8
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|9
Brighton
|32
|12
|10
|10
|43:37
|46
|10
Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33:36
|46
|11
Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48:49
|45
|12
Fulham
|32
|13
|5
|14
|43:46
|44
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|32
|12
|6
|14
|45:47
|42
|15
Leeds
|32
|8
|12
|12
|39:49
|36
|16
Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32:44
|33
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|32
|7
|9
|16
|40:51
|30
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|32
|3
|8
|21
|24:58
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup