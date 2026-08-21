Zemětřesení na lavičkách i v pravidlech. V čem bude nová sezóna Premier League jiná?
BLOG MARTINA MINHY | Fanoušci nejlepšího anglického fotbalu se dočkali! Nový ročník Premier League začíná už v pátek večerním zápasem mezi Arsenalem a Coventry. Experti na ostrovech očekávají nepředvídatelný ročník. Poprvé od roku 1946 se na začátku soutěže hned u devíti klubů představí noví trenéři. Vedení rozhodčích navíc přichystalo změny i v kontextu řízení samotných zápasů. Co nás tedy v prestižní lize čeká tentokrát?
Začněme tím, co se zdá být jisté. Arsenal, jako stále čerstvý šampion, jde do nové sezony jako jasný favorit. Důvodů je hned několik. Jeho manažer, Mikel Arteta, je aktuálně nejdéle sloužícím trenérem v Premier League. Na lavičce Gunners je už od prosince 2019. Mistrovský tým zůstal (až na výjimky) přes léto pohromadě. Navíc ho posílil zkušený a energický Bruno Guimaraes, který přišel z Newcastlu United. Belgičana Leandra Trossarda nahradil velmi šikovný a v portugalské lize v minulé sezoně extrémně produktivní Christos Tzolis (Club Brugge). Kanonýři navíc ovládli generálku v podobě zápasu o Community Shield, ve kterém porazili Manchester City jasně 3:0.
Právě největší konkurent Arsenalu z minulého ročníku přišel o svou trenérskou legendu. Pepa Guardiolu na lavičce Manchesteru City nahradil Enzo Maresca. Klub z Etihad Stadium navíc v létě výrazně prodával. Do Barcelony odešel hvězdný Rodri, do Spurs křídelník Savinho, do Saudské Arábie Tijani Reijnders. Nezapomeňme také na odchody Bernarda Silvy a Johna Stonese.
Zajímavé je, že z tradiční TOP 6 mají hned tři kluby nového trenéra. Kromě Manchesteru City jsou na „čerstvý vítr“ zvědaví i v Liverpoolu (Andoni Iraola) a v Chelsea (Xabi Alonso). V Manchesteru United se těší na další práci Michaela Carricka, který je v klubu od ledna a o razantní přestavbu Spurs se od března snaží Roberto De Zerbi.
Česká stopa v malém vápně
Česká brankářská škola má skvělou pověst i na ostrovech. Lukáš Horníček (Newcastle) by se měl stát už devátým českým gólmanem, který si zachytá anglickou Premier League. Do Anglie přestupuje po sedmi letech v portugalské Braze. Druhým českým brankářem v prestižní soutěži je Antonín Kinský. Bývalý hráč pražské Slavie by měl být ve Spurs tentokrát jasnou jedničkou. Jeho největší konkurent Vicario z klubu odešel do Juventusu, naopak krýt záda stále mladému Kinskému by měl zkušený slovenský brankář Martin Dúbravka.
Hned ve druhém kole bychom měli vidět ryze český brankářský souboj. V sobotu 29. srpna totiž Tottenham Hotspur vyzve v Londýně právě Newcastle United. Tým CANAL+ Sport k tomuto duelu nabídne pochopitelně studio Match Time a na místo posílá hned dva reportéry.
Změny na hřišti? Hlavně konec zdržování
Plynulejší hra a důraz na cit hlavního rozhodčího. To jsou ve zkratce hlavní změny, o které se chce pokusit vedení rozhodčích v profesionálních anglických fotbalových soutěžích (PRO REF). Vzpomínáte si na kritiku hvězdného brankáře Donnarummy poté, co si v minulé sezoně lehnul na zem a „prosil“ rozhodčího o ošetření? Tým Manchesteru City toho tenkrát využil. Seběhl se k trenérovi, vyslechl Pepa Guardiolu a začal hrát jiným stylem. Tak přesně takovým momentům by měl být v Premier League konec. V případě, že si gólman opravdu řekne o ošetření, musí jeho tým počítat s oslabením. Jeden hráč z pole bude muset při takové situaci opustit hřiště na 60 sekund.
A další novinky? Rozhodčí budou hráče „popohánět“ i u autového vhazování jasným odpočtem na prstech ruky. Za zatažení za vlasy už nebude vždy červená karta a posvítit (ještě víc) si rozhodčí chtějí i na situace ve vápně při rohovém kopu.
Co nabídne televizní vysílání CANAL+ Sport?
CANAL+ Sport je v Česku a na Slovensku domovem Premier League už pátou sezonu v řadě. V novém ročníku chce být tým ještě víc na hřišti. Diváci se tak můžou těšit na autenticitu atmosféry těch největších zápasů, na bezprostřední rozhovory s hráči i na mapování společné cesty Antonína Kinského a Martina Dúbravky ve Spurs. Už tradiční „povinností“ je pak přímý přenos každého utkání Premier League tak, aby si divák mohl vybrat. Oblíbenou stálicí jsou pak pravidelné Konferenční přenosy, úterní Premier Cluby nebo nedělní pořad Extra Time, ve kterém diváci uvidí všechny góly kola.
Premier League startuje už v pátek 21. srpna ve 20:30 prvním studiem Match Time k duelu Arsenal - Coventry. Všem přeju krásných a zábavných následujících 10 měsíců s nejlepší ligou na světě!