Arsenal je suverénní a navíc (konečně) baví! Zaskočí ho o víkendu Brighton?
Kanonýři z Emirates Stadium získali v minulém ročníku Premier League mistrovský titul po dlouhých 22 letech. V nové sezoně zatím vyhráli všech 7 soutěžních duelů, ale zároveň na hřišti působí mnohem atraktivnějším dojmem. O víkendu je podle expertů na ostrovech čeká zatím nejtěžší test. Brighton během úvodních 4 kol nastřílel v nejvyšší anglické soutěži už 13 gólů, jednoznačně nejvíc ze všech týmů. Gunners se naopak pyšní jednou z nejlepších obran na světě. Ukončí klub z jihu Anglie neporazitelnost týmu Mikela Artety?
Sebevědomější, kreativnější, pro oko diváka zábavnější. Takový je Arsenal v porovnání s minulou „mistrovskou“ sezonou. Například datová společnost OPTA i proto týmu Mikela Artety jasně věří a před začátkem sobotního programu pátého kola nového ročníku Premier League ho z více než 57 procent favorizuje (opět) na titul. Kanonýři zkrátka přesně vědí, co na hřišti dělat.
Určitá „bezpečnost“ ve hře zůstala. Například v počtu driblingů je Arsenal od začátku soutěže až na 19. místě. Svěřenci španělského manažera zkrátka jen zřídka kdy zkouší riskantně přejít přes protihráče kličkou. Současný charakter Gunners naznačuje i další statistika - úspěšnost přihrávek v útočné třetině. Kanonýři jsou jediným týmem, u kterého přesahuje 80 procent. Zkrátka - i v útočné fázi se snaží hrát Arsenal „na jistotu“. Neznamená to ale, že by takové přihrávky nebyly pro soupeře nebezpečné. OPTA naznačuje, že většina takových „bezpečných přihrávek“ často zvyšuje pravděpodobnost střely na bránu.
Dost čísel. Arsenal se v sobotu odpoledne (výkop 16:00 na hlavním programu CANAL+ Sport) představí na jihu Anglie. Čeká ho Brighton, který v soutěži zatím prohrál jen jednou (s Chelsea 3:4), a který se v úvodu ročníku rozhodně nebojí útočit. Třináct vstřelených gólů během 4 ligových duelů je zatím „nejvíc ze všech“. Racci si navíc zvedli sebevědomí i v týdnu, když otočili duel na Old Trafford a díky výhře 3:2 nad Manchesterem United postoupili do dalšího kola Anglického ligového poháru. Na stadionu The Amex se bude o víkendu slavit 125. výročí klubu. Mladá sestava (také mladého) trenéra Fabiana Hürzelera tak v duelu s úřadujícím mistrem nemá co ztratit. Zároveň bude chtít Kanonýrům vrátit březnovou porážku 0:1.
Konferenční přenos v sobotu i v neděli
Duel mezi Brightonem a Arsenalem si můžete v sobotu užít také v Konferenčním přenosu. Oblíbený televizní produkt CANAL+ Sport nabízí to nejlepší z právě probíhajících duelů anglické Premier League. Divák nepřijde o góly, velké šance, zákroky brankářů, ani o červené karty. V sobotu se tak k dění z jihu Anglie přidají i duely mezi Evertonem a Ipswichem…a Newcastlem a Hullem. Český brankář Lukáš Horníček prožil v pondělí na hřišti Leedsu těžké utkání. Navzdory dobrým zákrokům jeho tým prohrál 1:4, a tak si bude chtít v St. James` Parku spravit chuť. Hull je ale zatím nejlepším nováčkem soutěže. Po čtyřech kolech stále neprohrál a v tabulce je v TOP čtyřce.
Nedělní Konferenční přenos (start 15:55 na programu CANAL+ Sport 4) bude jistě také bavit! Kromě jiných týmů se v něm představí Manchester City nebo třeba Liverpool. Andoni Iraola se už v roli trenéra klubu z Anfieldu vrací na jižní pobřeží Anglie, na kterém si v rámci ostrovů „udělal jméno“. Bournemouth, který už vede Marco Rose, se ostatně na hřišti stále prezentuje tak, jako v minulém ročníku pod španělským stratégem. Rychlé brejky a aktivní pressing. To je něco, co by mohlo na Liverpool fungovat.
The Reds si ale věří. V týdnu porazili v pohárovém utkání Spurs 3:1 a po ztrátě s Fulhamem budou chtít naplno bodovat i v lize. Na detailní rozbor obou týmů se budou ve studiu Match Time (start 14:30 na CANAL+ Sport) soustředit experti Karel Häring a Dominik Rodinger. Hodnotit budou i následný duel mezi Fulhamem a Manchesterem United.
Páté kolo Premier League stoprocentně nabídne překvapení. Ale proto tuhle soutěž milujeme, ne?
Hezký víkend!
Víkendový program Premier League • Canal+ Sport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|12
|2
Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|3
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|4
Leeds
|4
|2
|2
|0
|7:3
|8
|5
Hull City
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Brighton
|4
|2
|1
|1
|13:5
|7
|7
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|8
Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|9
Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|6
|10
Ipswich Town
|4
|2
|0
|2
|7:10
|6
|11
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|12
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|7:8
|5
|13
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|14
Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|15
Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16
Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17
Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|2
|18
Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|1
|19
Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|1
|20
Coventry City
|4
|0
|0
|4
|0:10
|0
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