United v krizi! Carrick hraje o budoucnost, čeká je další evropský soupeř Sparty
BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT | Středeční porážka Manchesteru United na hřišti italského Coma (1:4) měla dohru už v útrobách malebného stadionu u jezera. Kapitán Bruno Fernandes v pozápasovém rozhovoru kritizoval zvolenou taktiku. Hlavní trenér Michael Carrick o pár minut později reagoval na tiskové konferenci tím, že „vyhrát bez běhání“ nelze. Tak či onak, Red Devils čekají na soutěžní výhru už 7 soutěžních zápasů. Skončí anglický kouč na lavičce už po nedělním duelu s Bournemouthem?
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Jen si vzpomeňte na týden staré komentáře stopera Lisandra Martineze po prohře Manchesteru United s Atléticem Madrid. Argentinec si veřejně stěžoval nejen na výkony „svého“ týmu, ale i na nedostatečné posílení kádru.
United následně o víkendu remizovali s rivalem z Leedsu v ligovém utkání (1:1) a tento týden, ve středu večer, po ostudném výkonu prohráli v Itálii. Fotbalisté Coma nakonec v utkání Ligy mistrů zvítězili 4:1. Slavná značka z Old Trafford je tak (opět) v krizi.
Nabízí se spousta otázek. Je tým „prohnilý“ zevnitř nebo jdou výkony Fernandese aspol. (opět) za trenérem? Udělalo vedení v létě chybu, když posilovalo v podstatě jen ve střední záloze? A bude Michael Carrick po víkendu stále trenérem Manchesteru United?
Red Devils čeká v neděli na Old Trafford duel s Bournemouthem. Klub z jižního pobřeží je v Premier League aktuálně patnáctý, ale z posledních třech soutěžních zápasů vybojoval 9 bodů. Naposledy ve čtvrtek v rámci duelu Evropské ligy porazil AC Milán jednoznačně 3:0! Přitom se pod novým trenérem Marcem Rosem rozjížděl pomalu.
A další fakt. Cherries v posledních letech na United umí! Z posledních třech ligových duelů v Divadle snů vytěžil Bournemouth 7 bodů! Sledovat zápas, který dost možná napoví o prvním vyhozeném trenérovi v sezoně (v rámci anglické Premier League), můžete jako tradičně na programu CANAL+ Sport. Duel bude i součástí Konferenčního přenosu. Obě vysílání začínají ve 14:55.
Londýnské derby? Kinský se chystá na Chelsea
Zajímavý program ale nabídne Premier League i v sobotu! Fanoušci Chelsea se těší na rivala z Londýna. Na Stamford Bridge přijede Tottenham, který si v pondělí konečně připsal první výhru v sezoně (3:1 proti Coventry). Blues, jako čtvrtý tým tabulky, budou jasným favoritem, ale kouč Spurs Roberto De Zerbi to tak určitě nevidí.
Nedávno vzal své svěřence na tréninkový kemp do Marbelly. Hned po návratu se prezentoval novým rozestavením a mnohem aktivnější hrou směrem dopředu. Do sestavy se navíc vrací James Maddison a Dejan Kulusevski. Gólově se (konečně) prosadil i útočník Omar Marmoush. Duel, ke kterému CANAL+ Sport vysílá v sobotu studio Match Time, má výkop v 18:30. Analýzy, názory i postřehy expertů si ale můžete „zapnout“ už v šest večer.
Nezapomínejme na nováčky
Osmé kolo aktuální sezony anglické Premier League startuje už v pátek večer. Nováček z Ipswiche bude chtít „urvat“ další 3 body do tabulky. Zatím hájí klidný střed (10. místo) s devíti body. Zajímavé je, že o všech svých výhrách rozhodl zatím vždy až v posledních minutách utkání.
Tentokrát ho v předehrávce čeká Nottingham Forest. Tým, který se nachází v „sestupovém pásmu“ (19. místo), v posledních třech duelech nezískal ani bod. V březnu loňského roku ale na Portman Road dokázal ještě v rámci ročníku 2024/25 vyhrát 4:2. Uvidíme v pátek stejně atraktivní utkání? Pustit si ho můžete na hlavním programu CANAL+ Sport ve 20:55.
Tak hezký víkend s Premier League!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|7
|7
|0
|0
|19:7
|21
|2
Arsenal
|7
|6
|0
|1
|11:5
|18
|3
Brighton
|7
|5
|1
|1
|23:5
|16
|4
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|17:13
|13
|5
Liverpool
|7
|3
|3
|1
|9:8
|12
|6
Brentford
|7
|2
|4
|1
|13:8
|10
|7
Leeds
|7
|2
|4
|1
|9:6
|10
|8
Everton
|7
|2
|4
|1
|8:7
|10
|9
Hull City
|7
|2
|3
|2
|8:7
|9
|10
Ipswich Town
|7
|3
|0
|4
|11:15
|9
|11
Aston Villa
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|12
Newcastle
|7
|2
|2
|3
|10:14
|8
|13
Manchester Utd.
|7
|1
|4
|2
|10:10
|7
|14
Crystal Palace
|7
|2
|1
|4
|9:17
|7
|15
Bournemouth
|7
|1
|3
|3
|9:13
|6
|16
Tottenham
|7
|1
|3
|3
|6:10
|6
|17
Coventry City
|7
|2
|0
|5
|6:14
|6
|18
Fulham
|7
|1
|2
|4
|7:10
|5
|19
Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|5:9
|5
|20
Sunderland
|7
|1
|1
|5
|6:14
|4
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