Pochettina čeká na lavičce United křest ohněm! Zvládne ho na Anfieldu?
Pokud máte pocit, že slavný Manchester United vstupuje po angažování nového trenéra Mauricia Pochettina (opět) do „nové éry“, nenechte se zmýlit. To jen (opět) mění trenéra. Po úspěšných letech Sira Alexe Fergusona už podvanácté! Argentinský stratég navíc začíná své nové angažmá hned na půdě největšího rivala Red Devils. V neděli se představí na hřišti Liverpoolu. Co všechno čeká fanoušky anglické Premier League o víkendu v rámci 11. kola aktuální sezony?
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Mauricio Pochettino za sebou nemá zrovna klidné dny. Ještě v noci z úterý na středu vedl americký národní tým v duelu s Haiti. Hned po něm nasedl na letadlo směr Manchester, aby se co nejdříve, už v teplákové soupravě Manchesteru United, poprvé představil v tréninkovém centru s názvem Carrington. Mimochodem, jeho „americká“ rozlučka byla dojemná. Vedení národního týmu USA mu poděkovalo nejen za ryze trenérskou práci v posledních dvou letech, ale i za změnu strategie vedení jak hlavního mužského týmu reprezentace, tak toho ženského.
V Anglii je Pochettino známá tvář! Jméno si udělal v Tottenhamu, který vedl od léta 2014 do listopadu 2019. V roce 2017 s ním dokonce skončil na druhém místě. I pod ním „kvetl“ hvězdný útočník Harry Kane, který v tomto týdnu o argentinském trenérovi několikrát promluvil. „Mám na něj jen pozitivní vzpomínky. Jeho síla byla nejen v trenérském řemesle, ale i v lidskosti jako takové. Rád s námi mluvil a uměl v kabině i během horšího fotbalového období vytvořit skvělou, optimistickou atmosféru,“ říkal rekordní střelec anglické reprezentace pro BBC.
V Anglii se představil i jako trenér Chelsea, kterou ale nakonec vedl jen rok - v ročníku 2023/24. Právě pod ním si zatím svou nejúspěšnější sezonu připsal jiný angličan - záložník Cole Palmer.
Bude Liverpool v neděli jasným favoritem?
V neděli na Anfieldu půjde o souboj aktuálně čtvrtého týmu tabulky s osmnáctým. Ovšem pozor. Manchester United dokázal v minulé sezoně v obou ligových zápasech svého největšího rivala porazit. Tým od řeky Mersey navíc není v aktuálním ligovém ročníku doma zrovna přesvědčivý. Na Anfieldu posbíral jen 5 (!) bodů z celkových osmnácti. Experti na ostrovech zmiňují, že by mohla rozhodnout aktuální forma hvězd. Záložník Liverpoolu Florian Wirtz má za sebou skvělý reprezentační sraz. V dresu Německa se trefil jak do sítě Srbska (1x), tak do brány Nizozemska (2x). Hvězdný byl ale ve svém posledním soutěžním zápase i kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes.
V duelu s Walesem vedl příkladně portugalskou reprezentaci. Sám dal gól a mnohými byl při výhře 3:2 označen za hvězdu utkání. Zajímavé je i samotné dění kolem portugalského fotbalisty. Bruno údajně odmítl klubu už druhou nabídku na nový kontrakt. Ten současný mu končí už po této sezoně. Blíží se konec současného kapitána?
Duel můžete exkluzivně sledovat ve vysílání CANAL+ Sport. Studio Match Time startuje už v 17:00. Společně s Karlem Poborským vám přineseme zákulisní informace i postřehy přímo z trávníku.
Analýza hry Arsenalu i atraktivní Konferenční přenos
Tým CANAL+ Sport chystá ze svého nového studia i detailní program k sobotnímu duelu mezi Newcastlem a Arsenalem (start 18:00 hod.). Český brankář Lukáš Horníček bude čelit úřadujícím šampionům, a zároveň aktuálně prvnímu týmu tabulky.
Příznivci Gunners na svých fanouškovských fórech opět otevírají otázku „hlavního útočníka“. Viktor Gyökeres se totiž stal historicky prvním útočníkem Ligy národů, který se v této soutěži dokázal trefil v osmi duelech v řadě. Uvidíme ho v sobotu v základní jedenáctce Mikela Artety?
Nezapomeňte ani na sobotní Konferenční přenos, který si můžete pustit v 15:55 na programu CANAL+ Sport 4.
Zkrátka…víkend s Premier League stojí vždy za to, tak Vám přeju příjemnou zábavu!
Program 11. kola Premier League • CANAL+ Sport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|27
|2
Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3
Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|21
|4
Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|5
Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|16
|6
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|7
Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|15
|8
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|9
Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|14
|10
Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|13
|11
Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|12
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|12
|13
Hull City
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|14
Ipswich Town
|10
|3
|2
|5
|15:20
|11
|15
Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|10
|16
Nottingham Forest
|10
|2
|3
|5
|9:13
|9
|17
Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10:19
|9
|18
Manchester Utd.
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|19
Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|8
|20
Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|7
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