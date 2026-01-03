Vorlický jako gamechanger. Ale co po postupu? Zbrojovka musí přestavět tým
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Trenérský rukopis se nepozná jen na trávníku, kde se hráči (většinou) snaží aplikovat do praxe myšlenky svého nadřízeného. Fotbalová nátura kouče je patrná i z chování klubu na přestupovém trhu. Pokud tedy má v přestupech silné slovo. Což je rozhodně a správně případ Martina Svědíka ve Zbrojovce Brno.
Lídr druhé ligy zatím oznámil v zimě příchod Lukáše Vorlického ze Slavie, brzy totéž učiní s Petrem Marešem (lotyšská Riga), dotahuje se nové půlroční hostování pro Tadeáše Vachouška z Teplic. Co z toho plyne? Jednoznačně fakt, že je Svědík zaměřený na okamžitý úspěch. Aktuálně se celý klub dívá primárně na příštích pár měsíců, během nichž se rozhodne o tom, jestli se slavná značka vrátí po třech letech mezi elitu. Podzimní výsledky ji k tomu jasně předurčují. Byl by šok, kdyby lídr na jaře o svou pozici přišel. Náročný a pragmatický kouč ví, jak postavit tým, aby doručil rychlý úspěch.
Od Svědíka a vůbec celého vedení nyní nečekejte ryze systematickou práci na kádru pro další roky. Na to by mělo dojít poté, co si Zbrojovka zajistí postup. Tohle je meta, od níž se odvíjí i výběr nových hráčů. Proto přichází tvůrce hry Vorlický na půlroční hostování bez opce, stejný případ by měl být útočník Vachoušek, jenž se v první polovině ročníku v Brně osvědčil. Přitom perspektiva obou pro klub je minimální. O moc větší nenabídne ani čtyřiatřicetiletý krajní bek Petr Mareš, jehož chtěl Svědík už kdysi do Slovácka. V Rize patřil mezi platné hráče, ještě není na konci kariéry. Nicméně už se k němu blíží a v české nejvyšší soutěži trojnásobný reprezentant dlouho nepůsobil. Na okamžitou pomoc je však vhodným typem, důvěru trenéra mít bude. Navíc nestojí majlant. V nabídce byl v zimě i pro ostatní, sáhla po něm Zbrojovka.
Ani to nepřekvapilo, protože Svědík rád hraje se staršími, zkušenými borci. Když potřebuje výsledky, jde si odhodlaně za svým a dřívější datum narození hráče je pro něj spíš bonusem než nevýhodou. Navíc klub, byť je díky bohatému majiteli Vojtěchu Kačenovi ekonomicky velmi silný, zatím nerozhazuje miliony eur (ani korun) za nové borce. Finanční limity jsou celkem jasně dané. I tak se podařilo postavit na druhou ligu luxusní a široký kádr.
Vorlický druhou ligu převyšuje
Samozřejmě že hlavně Vorlický může být game changerem, možná rozhodujícím elementem v jízdě za triumfem v soutěži. Pokud vydrží zdravý (základní předpoklad), dá se to očekávat. Fyzičku do něj Svědík během tří zahraničních kempů natluče. Na druhou ligu je třiadvacetiletý slávista až nevhodný hráč. Výkonnostně do ní nepatří, převyšuje ji.
To, že ho český mistr nakonec do Brna poslal, byť to dlouho razantně odmítal, je shoda okolností. Samotný záložník prý preferoval angažmá v zahraničí. Nakonec ale žádnou atraktivní nabídku neobdržel, a tak došlo na dohodu se Zbrojovkou, ačkoliv konkurenční Artis od začátku nabízel stejný model s půlročním hostováním bez opce. Jenže Vorlický má blíž ke slavnějšímu z brněnských celků, v minulosti v něm působil. A co si budeme povídat, první místo je lákavější než třetí…
Nikdo asi nepochybuje, že Svědík svou partu vytáhne tam, kam historicky patří. Jenže co dál? V létě bude muset postavit kouč se sportovním ředitelem Jiřím Sabouem víceméně nové mužstvo. Pokud tedy chce klub naplnit ambice pevně se usadit mezi tuzemskou smetánkou a cílevědomě stoupat až někam na úroveň TOP 5.
Ruku na srdce, stávající kádr by smělé cíle naplnit nemohl. Což Svědík, Sabou i Kačena moc dobře vědí. Je potřeba co nejdříve vyřešit gólmana (právo na zpětný odkup jedničky Adama Hrdiny má pořád Slovan Bratislava a příchod talentovaného Colina Andrewa z Českých Budějovic ještě nebyl potvrzen), stopery (Břečkovi s Hofmannem a Šuralem je přes třicet a Vedral není prověřený první ligou), zálohu (po předpokládaném odchodu Vorlického bude chybět větší kreativita) i útok (Vachoušek se nejspíš vrátí do Teplic, na Ciciliu se nedá dlouhodobě spolehnout a Velich s Rymarenkem teprve musí prokázat své kvality proti špičce).
Prostě navzdory skvělému podzimu a dominantnímu postavení v tabulce mají Sabou a spol. před sebou náročné úkoly, které si žádají rychlé (s)plnění. Nejpozději v létě už by to nějaké milionové investice do týmu chtělo. Zbrojovka nesmí propásnout šanci na definitivní reinkarnaci po smutné éře Václava Bartoňka. „Zbraně“ na to má. Použije je?
