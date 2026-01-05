Konec krále Kamila. Na loajálního Horáčka v Kometě takový tlak nebude
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Tak nám vyždímali Kamila Pokorného…Není to žádná „švejkovina“. Trenér, jenž přivedl Kometu loni na jaře k senzačnímu extraligovému titulu, o devět měsíců později po páté porážce v řadě rezignoval. Ze střídačky slezl údajně fakt ze své vůle. Prostě byl vyčerpaný, každý neúspěch ho bolel víc, než by mohl dlouhodoběji unést. Nejspíš přestal cítit, že jdou všichni hráči za ním. Nikdo ho nevyhodil, nebylo to připravené řešení výsledkové a částečně i herní krize...
O tom svědčí i jména jeho nástupce. Mocný boss Libor Zábranský svěřil rozhozené mužstvo do rukou asistenta Jiřího Horáčka, vždy oddaného jeho službám a požadavkům. V klubu působí víceméně celý profesní život, začínal jako video kouč. Postupně se posouval výš, což mu umožnil pevný přátelský vztah s majitelem. Pokud se dá o někom říct, že je Zábranského člověk, patří toto privilegium Horáčkovi.
Osmatřicetiletý holohlavý chlapík, který se stará o dril na ledě i dobrou zábavu v kabině, má k hráčům rozhodně blíž než o generaci starší metodik Pokorný. Mezi většinou borců je oblíbený, protože působí víc jako jejich kámoš než přísný nadřízený. Jeho povýšení nicméně přináší také pochybnosti. Podobně jako před rokem při instalaci Pokorného…
Bývalý obránce nikdy jako hlavní netrénoval. Nyní bude mít pod sebou mistrovský kolektiv se silnými individualitami a egy. Jasně, je zvyklý s nimi pracovat, ale doteď nenesl hlavní zodpovědnost. Nemá tuhle roli odžitou. Bude mít „Horác“ u hráčů přirozený respekt? Ukočíruje osobnosti? Zvládne kritické momenty takticky i lidsky?