Slovácko hledá pomoc u rivala, ale ztrácí svou identitu. Spasí ho koučův systém?
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Stíháte to sledovat? Všechny týmy Chance Ligy zbrojí, hledají cesty, jak být na jaře silnější a úspěšnější. Vzduchem lítají těžké miliony, přivádějí se posily i ze zahraničí. Jen v posledním Slovácku, které má největší bodovou nouzi, se víceméně nic neděje. Ono by se dělo, kdyby na to bylo…
Vlastně zatím nejzajímavější zprávou letošní zimy je schůzka s vedením Olomouce o možné spolupráci. Primárně na fázi hráčské výpomoci, a to směrem z Hané do Uherského Hradiště. Logicky, trenér Tomáš Janotka eviduje na své soupisce hodně slušných ligových hráčů a nemá pro ně dostatečné využití. Proto uvažuje, že nějakého šoupne v rámci Moravy níž k jihu. Strádajícímu Slovácku, které není pro rozmachující se Sigmu přímým soupeřem v tabulce, by to bodlo. Ušetřilo by a jednoduše posílilo kádr, který nečeká nic jiného než holý boj o přežití mezi elitou.
Na druhou stranu je to špatná zpráva o aktuálním stavu organizace, která ještě před pár lety náležela mezi tuzemskou TOP 4 a hrála základní skupinu Konferenční ligy proti Nice (na jehož hřišti dokonce vyhrála), Kolínu nad Rýnem či Partizanu Bělehrad. Dnes hledá směr, kudy dál. Bez peněz to ale nepůjde.
Ani jeden ze tří majitelů nedokáže (anebo nechce?) napumpovat do týmu potřebné finance, aby Slovácko nepůsobilo ve společnosti miliardářů jako chudý příbuzný. Pokud se upne na kooperaci s Olomoucí, ztratí zároveň i kus svébytnosti, identity. Donedávna byly kluby v úplně opačné pozici. Hanáci mohli závidět, jak fotbal v nejmenším prvoligovém městě za éry kouče Martina Svědíka kvete.
Největší posila? Skuhravý
Mluví se o tom, že je v nabídce mimo jiné záložník Dominik Janošek. V Uherském Hradišti to dobře zná, působil tam během kariéry už dvakrát. Jenže, našel by adekvátní uplatnění? Na jeho místo má kouč Roman Skuhravý domácí střeďáky Michala Trávníka a Marka Havlíka. Všichni tři by na hřišti v jednu chvíli téměř jistě nebyli. Navíc Trávník je kapitán a podepsal nový kontrakt. U Havlíka se totéž očekává v nejbližší době.
Zprávy o tom, jak ho mocně lanaří ambiciózní brněnští rivalové Zbrojovky a Artis, jsou v tento moment liché. Na těchto pozicích mají zámožní druholigisté plno. Spíš by to chtělo přivést schopného střelce. S triem Medved, Krmenčík, Kvasina není trenér spokojený.
Vypadá to, že největší „posilou“ Slovácka nakonec je a bude šéf lavičky. Skuhravý po svém příchodu neskuhrá, k vedení je možná až překvapivě loajální. Je vidět, že si váží šance v české lize. Nestěžuje si, že nedostal posily a věří své práci. Zaklíná se systémem hry, který se svými svěřenci driluje a doufá, že jeho zvládnutí na jaře tradičního účastníka Chance Ligy spasí. Může být…
Ale co bude za rok, za dva? Konkurence Slovácku ekonomicky utíká.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu