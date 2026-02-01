Poražený Galásek. Pro výhru na Slovácku neudělal nic, Skuhravý ho překoučoval
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Váš tým vede 2:0, hraje venku a dostává se ve druhé půli pod tlak. Soupeř už nemá co ztratit, posílá do hry čerstvé a rychlé hráče. Riskuje, zjednoduší hru, zkouší pokus o malý zázrak. Co mu taky zbývá… Mentálně i fyzicky na to má. Tak jde do toho po hlavě.
Co uděláte vy? Když vidíte, že vaši svěřenci přestávají stíhat a ztrácejí navzdory příznivému výsledku kontrolu nad hrou, sáhnete do sestavy taky. Měla by to být automatická reakce. Na střídačce máte nábojů dost. Jenže to byste nesměl být trenér Baníku Tomáš Galásek.
Ten neudělal nic pro to, aby zastavil propad svého mužstva. Poprvé (a naposledy) střídal až po druhém gólu Slovácka, čili za stavu 2:2. Strašně pozdě. Do hry se vůbec nedostali Pojezný, Frydrych, Plavšič, Owusu, Havran, Pira či Bewene. To nebyl ani jeden z nich fit, aby pomohl v závěru hektické bitvy.
Pokud je Galásek považovaný za slabinu ostravského souboru, v prvním jarním kole dal na tyto názory nechtěně razítko. Průběh utkání špatně přečetl. Jeho protějšek Roman Skuhravý ho jednoznačně překoučoval.
I proto přišel Baník o dva body a navzdory slibnému výkonu zimních posil Jedličky (vynikající!), Gninga a Jurečky evidentně zůstává zranitelný. I díky strnulému trenérovi, který jako střední záložník režíroval hru daleko lépe.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu