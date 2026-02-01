Předplatné

Poražený Galásek. Pro výhru na Slovácku neudělal nic, Skuhravý ho překoučoval

SESTŘIH: Slovácko – Baník 2:2. Kolaps hostů, ztratili náskok. Jedlička chytil penaltu • Zdroj: isportTV
Radost fotbalistů Slovácka po brance do sítě Baníku
Radost fotvalistů Baníku po brance Václava Jurečky
Daniel Holzer z Baníku se snaží prosadit přes obranu Slovácka
Milan Heča ze Slovácka boxuje míč před Václavem Jurečkou z Baníku
Fotbalisté Baníku Ostrava slaví branku Abdallaha Gninga do sítě Slovácka
Fotbalisté Slovácka a Baníku v úvodním duelu jarní části Chance Ligy
Michal Koštuřík
Blogy
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Váš tým vede 2:0, hraje venku a dostává se ve druhé půli pod tlak. Soupeř už nemá co ztratit, posílá do hry čerstvé a rychlé hráče. Riskuje, zjednoduší hru, zkouší pokus o malý zázrak. Co mu taky zbývá… Mentálně i fyzicky na to má. Tak jde do toho po hlavě.

Co uděláte vy? Když vidíte, že vaši svěřenci přestávají stíhat a ztrácejí navzdory příznivému výsledku kontrolu nad hrou, sáhnete do sestavy taky. Měla by to být automatická reakce. Na střídačce máte nábojů dost. Jenže to byste nesměl být trenér Baníku Tomáš Galásek.

Ten neudělal nic pro to, aby zastavil propad svého mužstva. Poprvé (a naposledy) střídal až po druhém gólu Slovácka, čili za stavu 2:2. Strašně pozdě. Do hry se vůbec nedostali Pojezný, Frydrych, Plavšič, Owusu, Havran, Pira či Bewene. To nebyl ani jeden z nich fit, aby pomohl v závěru hektické bitvy.

Pokud je Galásek považovaný za slabinu ostravského souboru, v prvním jarním kole dal na tyto názory nechtěně razítko. Průběh utkání špatně přečetl. Jeho protějšek Roman Skuhravý ho jednoznačně překoučoval.

I proto přišel Baník o dva body a navzdory slibnému výkonu zimních posil Jedličky (vynikající!), Gninga a Jurečky evidentně zůstává zranitelný. I díky strnulému trenérovi, který jako střední záložník režíroval hru daleko lépe.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín1975726:2426
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

