Lov na Zbrojovku. Předem ztracený boj? Rival z Artisu rychle šanci zahodil
KOMENTÁŘ MICHALA KOŠTUŘÍKA | Jaro jako formalita? Před trenérem Martinem Svědíkem a jeho realizačním týmem to nahlas neříkejte. Důrazně by vám oponovali. Což je v pořádku. Cokoliv jiného by zavánělo rouháním a nerespektováním konkurence. Musí být neustále ve střehu a držet v napětí i kabinu. Reálně se však zdá být pozice Zbrojovky na prvním místě druholigové tabulky neotřesitelná.
Zvlášť po víkendové remíze rivalského Artisu s Opavou, po které činí náskok lídra na třetího deset bodů. Brněnský soused se stejnou postupovou ambicí zahodil hned první (a možná poslední) jarní šanci dostat dosavadního suveréna soutěže pod tlak, znejistit ho.
Takhle může jít Zbrojovka do jarních odvet v klidu, byť v pozoru. Zná svou sílu a má v ruce všechny trumfy. Výsledkově je to podobný válec, jako byl v předchozím ročníku Zlín. Jasně, druhé Táborsko je zpět „jen“ o pět bodů a může zlobit. Ale tak, aby sesadilo z trůnu nejsilnější soubor soutěže? To těžko.
Svědíkova parta ze šestnácti utkání prohrála jediné, a to senzačně doma s Prostějovem. Dala nejvíc gólů (40), inkasovala jich nejmíň (13). Zdaleka ne všechny výkony byly přesvědčivé, ovšem body naskakovaly ve velkém. Vyhrát zápas, v němž se vám nedaří? Tohle prostě kouč Svědík se svými mužstvy umí…
Slavná značka nastřádala takový náskok, že by mohla (a měla) na jaře ukázat víc herní kvality. Už s výhledem na nejvyšší soutěž, kde druholigová kvalita stačit nebude.
Kreativitu má dodat záložník Lukáš Vorlický, host ze Slavie. Když bude zdravý, musí být ve druhé lize dominantní, nejlepší. Tohle se od něj očekává a také on sám nemůže mít nižší cíle, chce-li se vrátit mezi elitu a říct si třeba ještě o jeden velký přestup. Také jeho čeká důležitý půlrok pro budoucnost.
Zbrojovka je na přímý postup připravena po všech stránkách s výjimkou městského stadionu v Králově Poli. Za jeho stav nicméně nemůže. Jen se modlit, ať se aspoň základní rekonstrukce stihne před novou sezonou. Jinak má o patro výš co nabídnout.
Disponuje nejsilnějším trenérským štábem (Svědík, Saňák, Baránek, Zavadil) v soutěži, hráčským kádrem se zajímavými perspektivními jednotlivci (Hrdina, Andrew, Kaká, Kronus, Vachoušek, Velich, Georgijevski) plus mazáky (Čavoš, Hoffmann, Břečka, Juroška, Granečný, Klíma, Texl, Cicilia atd.).
Je jasné, že v létě proběhne částečná obměna kádru. Bude nutná, aby klub definitivně zastavil otravné putování mezi oběma ligami a usadil se pevně mezi českou smetánkou.
Pevné základy Zbrojovky, Artis razantněji investuje
Zbrojovka nyní stojí na pevných základech. Doba temna, čili éra majitele Václava Bartoňka, je fuč. Na Srbské se konečně pracuje koncepčně a s dostatečným finančním kapitálem. Ten je díky ambicióznímu miliardáři Vojtěchu Kačenovi možná větší než jakým disponuje polovina prvoligových organizací, ovšem na přestupovém trhu to tolik znát není. Rival z Artisu investuje do posil daleko razantněji.
Což negarantuje okamžitý úspěch, jak je jasně vidět na tabulce. Kačena s nejužším vedením, do něhož byl v zimě dosazen zkušený výkonný ředitel Jiří Sabou, razí jinou cestu. „Šetří“ si velké miliony až miliardy na výstavbu mládežnického centra (stejně jako Artis) a také na nový stadion. Po letech strádání „Flinta“ ví, co chce. A má na to. Třeba i na tři zahraniční soustředění, kde se Vorlický se svými parťáky chytali na druhou polovinu ročníku.
Na jejím konci mají být oslavy návratu do společnosti Sparty, Slavie či Plzně. Pokud má fotbal aspoň trošku logiku, nikdo nemůže Svědíka a spol. zastavit.
Prvním z vyzývatelů probuzeného obra bude v sobotu Příbram.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|16
|9
|4
|3
|29:18
|31
|4
Opava
|16
|7
|8
|1
|27:15
|29
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup