Kometa se vzdala trůnu. Vlastně už na začátku sezony. Stoupne si na střídačku majitel?
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Před rokem šokovala Kometa impozantní cestou za zlatem, na níž sejmula největší favority Pardubice a Spartu. Letos končí už ve čtvrtfinále play off extraligy. Ovšem tohle šok není. Současný tým nebyl postavený na nejvyšší mety. Chyběly klíčové postavy z jara 2025 v čele s trenérem Kamilem Pokorným, brankářem Michalem Postavou či střelcem Peterem Muellerem. K tomu se přidala horda zraněných, hlavně mezi obránci.
Z celého ročníku jste až moc cítili, že jde o to, aby klub co nejméně finančně bolel a ušetřily se finance na přechod do nové arény na Výstavišti. Trejdy se nedělaly, nové posily nepřicházely, byť kádr mělo Brno nejužší ze všech účastníků vyřazovací části. Fanoušci jsou z rychlého konce zklamaní, rozhodně čekali víc.
Objektivně ale na víc nebylo. S nabušeným Dynamem se mistr tentokrát rovnat nemohl, byť se torzo týmu snažilo. Jeden příklad za všechny: Vítěz série měl v posledních dvou utkáních na pozici sedmého beka reprezentanta Daniela Gazdu, Kometa extraligového nováčka Michala Furcha z Třebíče.
Co bude v Zábranského „rodině“ dál? Doteď není jasno, kdy se klub přestěhuje do nového domova. Dostavba multifunkční haly se trošku protáhla, není pravděpodobné, že v ní trojnásobný extraligový šampion rozjede v září sezonu. Mluví se o lednu 2027.
Každopádně kádr musí být širší. A bude. Některé příchody už jsou jisté, jiné v řešení. Padají jména Leino, Patera, Kunc, Mikyska, Kusko, Nedomlel, Sukeľ, Svozil… Na odchodu jsou Ďaloga, Holland, Davidson, Krošelj, Ilomäki a další. Kometa nestaví žádný „dream team“, ale její limit nepochybně bude výš než letos.
Otázkou je, kdo to zaštítí ze střídačky. Konec tohoto ročníku ukázal, jak moc chyběl stratég Kamil Pokorný, v Česku stále nedoceněný taktik. Povídá se, že ho chtěl boss Libor Zábranský vzít k sobě na pozici asistenta s tím, že by se sám vrátil do role hlavního kouče. Jenže Pokorný prý odmítl, aktuálně to cítí tak, že se potřebuje od Komety odstřihnout, vyčistit si hlavu a čekat na novou výzvu.
Nebude proto překvapení, když Zábranský povede tým od léta se svým věrným kumpánem Jiřím Horáčkem. Jeho služeb se určitě nevzdá, potřebuje ho na každodenní „černou“ tréninkovou práci. Tu muž mnoha profesí dělat nebude, ani by ji nestíhal. Pokud nedostane chuť hledat silného kouče (ti čeští už jsou víceméně zabraní), jinou variantu vlastně majitel Komety ani nemá. Ostatně sen trénovat svůj klub v nové aréně má od začátku.