Jihlava potřebuje Berana na Berany. Zlínské duo náhradníka Žukova přechytává
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | V sérii padají góly. Na finále play off Maxa ligy neortodoxně hodně. Diváci se baví, trenéři méně. A gólmani vůbec nejmíň. Přesto právě oni nejspíš rozhodnou, jestli půjde do baráže o extraligu favorizovaná Jihlava anebo vzkříšený Zlín. V pátek se hraje popáté, série se vrací na Vysočinu.
Výsledek může hodně naznačit už pohled na zápasovou soupisku. Ambice domácích výrazně vzrostou, pokud na ní bude jméno Adama Berana (26). Ten se ve druhém duelu zranil a natržené víčko mu znemožnilo start v obou partiích na ledě soupeře. Nyní už by měl být natolik fit, aby se vrátil do akce. „Věřím, že bude chytat,“ potvrdil ostatně v úterý večer asistent Karel Nekvasil. Na poměry vyřazovací části nebývalá otevřenost. Anebo blafování?
Spíš platí varianta A. Pokud to jen trošku půjde, jednička Dukly se v brance objeví. Počítá s tím i tábor protivníka. Jestliže zůstane Beran mimo hru, výhoda se přelije na stranu Beranů. Dvojka Maxim Žukov totiž není ve formě, v kleci je rozlítaný, puky těžko krotí. Ano, jednu výhru s ním Ujčíkův výběr uhrál, ovšem právě jediný inkasovaný gól šel přímo za ruským gólmanem.
V úterním střetu inkasoval pětkrát, nesedla mu ani dohrávka druhého utkání. V ní nezpacifikoval hned první dvě střely, takže jeho sebevědomí šlo dolů. Se Žukovem v zádech není Jihlava tak silná jako s podporou Berana. V play off vykazuje šestadvacetiletý rodák z Kaliningradu, jehož před devíti lety draftovali ve čtvrtém kole Vegas Golden Knights, slabou úspěšnost zákroků 87,80 %, zatímco jeho kolega téměř 93 %.
Zato Zlín se může na svou jedničku Daniela Hufa (26) spolehnout, byť už ve finále také chyboval a pro druhý „mač“ ho vyměnil dle původního plánu mazák Marek Čiliak. Trenér Peter Oremus měl tuto rošádu dopředu nachystanou, chtěl své opoře na chvíli ulevit. Huf tahá celé play off, dovedl Berany přes předkolo až do poslední série Maxa ligy. Jeho kvality jsou aktuálně vyšší než Žukovovy. „Hufíno je výborný brankář. Vůbec nebyla úvaha něco změnit. Tento tým v mnoha zápasech podržel, udělal v play off maximální práci. Stojím si za ním i za Čilem,“ prohlásil kouč Oremus.
Pokud v pátek nastoupí Beran, bude to na klíčovém postu zase 50:50. Dukla tuhle rovinu v kleci nutně potřebuje, jinak půjde do baráže tým, který byl na začátku roku v tabulce poslední a třepal se, aby se nepropadl na amatérskou úroveň.
Mimochodem, Beranovi, Hufovi i Žukovovi je 26 let. Kdo vyhraje souboj vrstevníků?