„Milionový“ Artis, navoněná bída. Na postup to letos není, bankovky góly nedávají
BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Bez peněz do ligy nelez. A když je máš, investuj je tak, abys mohl mezi ty nejlepší bez obav a sebevědomě „vlézt“. Brněnský Artis disponuje lepším ekonomickým zázemím než spousta celků z nejvyšší soutěže, ovšem na hřišti síla vidět není. Protože prachy fotbal nehrají. Starou pravdu odhaluje počínání Faitova ambiciózního klubu víc, než je mu milé.
Ani investice do schopného trenéra Romana Nádvorníka zatím nepřináší očekávaný (okamžitý) efekt. Jeho přestárlý a pomalý soubor ve středu podruhé v sezoně prohrál s nízkonákladovou Příbramí (0:2), což je absolutně nepřijatelné. Žádné omluvy a výmluvy sem netahejte. Nejsou na místě. Pro Artis, který chce letos postoupit do první ligy, je to ostuda. Střihnul si ji Nádvorník a na podzim jeho předchůdce Jiří Chytrý.
Tři kola před koncem soutěže je bývalá Líšeň v tabulce třetí, jenže náskok na Příbram už činí jen dva bodíky. Pokud Artis doklopýtá do baráže (povinnost!), může víc děkovat slabé konkurenci než gratulovat sobě za dobře odvedenou práci. Pokud by organizace fungovala sportovně podobně jako ekonomicky, museli by se Pospíšil a spol. bodově rovnat konkurenční Zbrojovce. Ta už přitom dávno oslavila přímý postup, zatímco se její úhlavní rival rozpačitě pere s nováčkem, rozklíženou Opavou a dokonce stále víc ztrácí na chřadnoucí Táborsko, kde se během jara ztratila vize příjemné budoucnosti a na nejvyšší soutěž tam chybí snad všechno. Kromě vůle hráčů a trenéra Radka Kronďáka.
Všechna tahle mužstva měl mít přitom Artis dávno a hluboko pod sebou. Že nemá, je obžaloba vedení, které stavělo kádr, investovalo do odložených